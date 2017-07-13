Дюнкерк, 2017

По словам Сэра Кеннета Браны, на премьере в Лондоне собралось около 30 реальных участников военных событий при Дюнкерке. Когда почетных гостей спросили о впечатлениях от фильма, они отметили высокую достоверность всего происходящего на экране, но пожаловались на то, что саундтрек к фильму оказался громче, чем настоящая бомбардировка.

Сюжет “Дюнкерка” крайне необычен для типичных военных фильмов, так как зрителям представляют историю о том, как гражданские спасают солдат, а не наоборот.

Съемки фильма были организованы на том самом месте, где проходила эвакуация солдат в 1940 году. При осмотре площадки до старта производства Кристофер Нолан нашел здесь пуговицу от английской военной формы.

Сцена, где приземляется “Спитфайр”, была полностью снята на натуре. Это был первый момент с 1940-х гг., когда на побережье у Дюнкерка сел самолет.

В одном из интервью на вопрос, почему выбор режиссера пал на поп-кумира Гарри Стайлза, Нолан сравнил кастинг певца с кастингом Хита Леджера на роль Джокера и сослался на то, что большинство людей недооценивали и Леджера, и Стайлза.

В съемках были задействованы двадцать оригинальных маленьких кораблей, которые участвовали в событиях при Дюнкерке.

Сценарий к “Дюнкерку” Нолан написал самостоятельно. Это его третий авторский сценарий после “Преследования” (1998) и “Начала” (2010). Режиссер признавался, что идея фильма родилась у него в 1992 году, когда он плавал на лодке к Дюнкерку вместе со своей девушкой (ныне женой) Эммой Томас.

Несмотря на то, что Том Харди получил один из самых высоких гонораров среди остальных, непосредственно черты актера зритель видит всего в нескольких коротких моментах. Большую часть экранного времени лицо Харди закрыто кислородной маской и защитными очками. Интересно, что этот факт роднит персонажа с двумя другими ролями Тома – Бэйном из “Темного рыцаря: Возрождение легенды” и Максом из “Безумного Макса: Дорога ярости”

Диалоги в фильме сведены к минимуму, что во многом роднит “Дюнкерк” с картинами эпохи немого кино. Нолан признавался, что черпал вдохновение в таких киноработах, как “Нетерпимость” (1916), “Алчность” (1924), “Нетерпимость” (1916) и “Восход солнца” (1927).

Немецкие войска, которые стреляют по союзникам и сбрасывают бомбы, показаны только в самом финале фильма, и даже в этом случае из изображение помещено в тень и расфокусировано.

Критики часто связывают “Дюнкерк” и “Темные времена” Джо Райта в своеобразную пару. Обе картины вышли в 2017 году, и обе они в той или иной мере рассказывают о спасательной операции при Дюнкерке: фильм Нолана сосредоточен на ее непосредственных участниках, в то время как “Темные времена” представляет происходящее глазами премьер-министра Уинстона Черчилля, правительства и гражданских.

«Дюнкерк» это первая картина Кристофера Нолана, в основу которой легли исторические события. В 1940 году состоялась Дюнкерская операция под кодовым наименованием «Динамо» (англ. Operation Dynamo). Это была операция в ходе Французской кампании Второй мировой войны с целью эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, которые были блокированны у города Дюнкерк немецкими войсками после Дюнкеркской битвы

Композитором фильма »Дюнкерк», по традиции Кристофера Нолана, стал Ханс Циммер. Он написал музыку для шести из десяти полнометражных картин режиссёра

«Дюнкерк» это третий фильм Кристофера Нолана, написанный им самостоятельно. Практически все его картины создавались в со-авторстве с братом Джонатоном

Это первый фильм Кристофера Нолана за последние 15 лет, где не сыграл Майкл Кейн

В фильме снялся дебютант Гарри Стайлс из группы One Direction, роль которому досталась по результатам прохождения кастинга, в отличие от прочих актёров. Также на съёмках он обзавёлся личным телохранителем, чтобы оградить себя от женского внимания

Том Харди и Киллиан Мёрфи в четвёртый раз играют вместе. До этого были: »Начало», »Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» и сериал »Острые козырьки»

«Дюнкерк» это самый высокооценённый фильм в карьере Кристофера Нолана. К моменту выхода его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составил 98%

Фильм снят по большей части на 70мм плёнку и таким образом является третьим крупным проектом в подобном формате после »Мастера» и »Омерзительной восьмёрки»

Во многих сценах вместо компьютерной графики используются картонные контуры солдат и боевой техники, а в сценах морского боя использованы настоящие эсминцы

«Дюнкерк» самый короткий фильм Кристофера Нолана со времён его фильма »Преследование», снятого в 1999 году