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Образ победы
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Tmunat Hanitzahon

Образ победы, 2021

2021 / Израиль
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Фильм опирается на события с конца 1947 года по июнь 1948 и рассказывает о битве при кибуце Ницаним в арабо-израильской войне. Египетский журналист Мохамед сопровождает боевой отряд египетских добровольцев, которые идут помочь палестинским арабам, чтобы снять фильм об образе победы египетской армии. Путешествие приводит его к встрече с решительным лидером соседней коммуны и молодой матерью Мирой Бен Ари. Мира проверяет идеалы Мохамеда, а их отношения приводят к событиям, которые навсегда изменят их жизнь.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Ави Нешер
В ролях
Джой Ригер
Амир Хури
Ala Dakka
Элиана Тидхар
Том Авни
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Образ победы 1 постер
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
13:00 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
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«Образ победы» в кинотеатрах

вс 10
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Арбатская
2D, SUB
13:00 от 500 ₽
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