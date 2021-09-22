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Постер фильма Образ победы
6.6
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6.6

Образ победы

, 2021
Tmunat Hanitzahon
Израиль / драма, исторический, военный / 18+
Постер фильма Образ победы
6.6

О фильме

Фильм опирается на события с конца 1947 года по июнь 1948 и рассказывает о битве при кибуце Ницаним в арабо-израильской войне. Египетский журналист Мохамед сопровождает боевой отряд египетских добровольцев, которые идут помочь палестинским арабам, чтобы снять фильм об образе победы египетской армии. Путешествие приводит его к встрече с решительным лидером соседней коммуны и молодой матерью Мирой Бен Ари. Мира проверяет идеалы Мохамеда, а их отношения приводят к событиям, которые навсегда изменят их жизнь.

В ролях

Джой Ригер
Mira
Амир Хури
Hassanin
Ala Dakka
Halif
Элиана Тидхар
Ada
Абдалла Эль-Акал
Том Авни
Yerach
Meshi Kleinstein
Hadasa
Rasha Jahshan
Hassanin's Wife
Ядин Гельман
Commander Abraham
Kamal Zaid
Youssef
Neta Roth
Naomi
Режиссер Ави Нешер
Сценарист Ави Нешер, Liraz Brosh, Эхуд Блайберг
Композитор Рэнди Кербер, Tom Oren
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Израиль
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 23 мая 2022
Премьера в мире 22 сентября 2021
Дата выхода
16 февраля 2023 Норвегия 15
16 февраля 2023 Украина
Производство United King Films, Bleiberg Entertainment
Другие названия
Tmunat Hanitzahon, Image of Victory, Obraz zwycięstwa, Portrait of Victory, Retratos de Nitzanim, Образ перемоги, Образ победы, Obrázek vítězství, תמונת הניצחון

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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