Образ победы, 2021

Фильм опирается на события с конца 1947 года по июнь 1948 и рассказывает о битве при кибуце Ницаним в арабо-израильской войне. Египетский журналист Мохамед сопровождает боевой отряд египетских добровольцев, которые идут помочь палестинским арабам, чтобы снять фильм об образе победы египетской армии. Путешествие приводит его к встрече с решительным лидером соседней коммуны и молодой матерью Мирой Бен Ари. Мира проверяет идеалы Мохамеда, а их отношения приводят к событиям, которые навсегда изменят их жизнь.
|16 февраля 2023
|Норвегия
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|16 февраля 2023
|Украина