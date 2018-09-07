Частная война, 2018

Фильм рассказывает о Мэри Колвин — военном корреспонденте, которая отправляется в самые горячие точки мира. Её репортажи освещают события в Косово, Чечне, Восточном Тиморе и на Ближнем Востоке. В основу фильма легла статья «Частная война Мэри Колвин», опубликованная в 2012 году в журнале Vanity Fair. Публикация была посвящена деятельности известной журналистки Мэри Колвин, которая работала иностранным корреспондентом британской газеты Sunday Times.
- Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о реально существовавшей журналистке Мэри Колвин
- Фильм установил мировой рекорд по количеству выкуренных сигарет в кадре
- Вместо Джейми Дорнана в картине должен быть сняться Тэрон Эждертон
Фильм о Мэри Колвин — военном корреспонденте, который отправляется в самые горячие точки мира. Её репортажи освещают события в Косово, Чечне, Восточном Тиморе и на Ближнем Востоке.