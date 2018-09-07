Частная война, 2018

Наша рецензия

Мэри Колвин (Розамунд Пайк) – легендарная журналистка, несколько десятков лет вещавшая из самых горячих точек. Мэри делала острые репортажи, пробираясь на самую передовую и рассказывая о том, что не увидишь в обычном новостном блоке. «Частная война» - биографическая лента, пытающаяся понять, что двигало этой сложной и неоднозначной личностью, тождественна ли Мэри Колвин – журналистка Мэри Колвин – человеку. Или вроде того. Ни для кого не секрет, что работа…