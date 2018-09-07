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Частная война Частная война
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A Private War

Частная война, 2018

2018 / Великобритания / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Бесстрашная военная корреспондентка отправляется в самые горячие точки мира
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Фильм рассказывает о Мэри Колвин — военном корреспонденте, которая отправляется в самые горячие точки мира. Её репортажи освещают события в Косово, Чечне, Восточном Тиморе и на Ближнем Востоке. В основу фильма легла статья «Частная война Мэри Колвин», опубликованная в 2012 году в журнале Vanity Fair. Публикация была посвящена деятельности известной журналистки Мэри Колвин, которая работала иностранным корреспондентом британской газеты Sunday Times.

- Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о реально существовавшей журналистке Мэри Колвин

- Фильм установил мировой рекорд по количеству выкуренных сигарет в кадре

- Вместо Джейми Дорнана в картине должен быть сняться Тэрон Эждертон

Фильм о Мэри Колвин — военном корреспонденте, который отправляется в самые горячие точки мира. Её репортажи освещают события в Косово, Чечне, Восточном Тиморе и на Ближнем Востоке.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 марта 2019
Премьера онлайн 25 октября 2019
Премьера в мире 7 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Мэтт Хейнеман
Мэтт Хейнеман
В ролях
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Том Холландер
Том Холландер
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Фэй Марсей
Фэй Марсей
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Частная война 3 постера
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Мэри Колвин (Розамунд Пайк) – легендарная журналистка, несколько десятков лет вещавшая из самых горячих точек. Мэри делала острые репортажи, пробираясь на самую передовую и рассказывая о том, что не увидишь в обычном новостном блоке. «Частная война» - биографическая лента, пытающаяся понять, что двигало этой сложной и неоднозначной личностью, тождественна ли Мэри Колвин – журналистка Мэри Колвин – человеку. Или вроде того. Ни для кого не секрет, что работа…
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саундтрек фильма Частная война
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Великая сила слова: 5 журналистских расследований, увековеченных в кино Снять кино о журналистах так, чтобы оно было интересно - задача не из простых. Ведь в действительности эта профессия не такая гламурная, каковой многие ее считают, и ее представители - довольно непримечательные персонажи. Зато остроумия и мастерского обращения с фактами талантливым «писакам» не занимать. В честь Всемирного дня свободы печати вспоминаем журналистов, чье экранное воплощение вышло достойным оригинала. 
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3 мая 2020 12:51
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