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Шпионская игра Шпионская игра
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The Catcher Was a Spy

Шпионская игра, 2018

2018 / США
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Молодой шпион отправляется в нацистскую Германию для выполнения опасной миссии
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Бен Луин приглашает зрителя сыграть в увлекательную игру. Речь идет о захватывающем интеллектуальном соревновании между разведками США и Третьего Рейха во время Второй мировой войны. Главные роли в картине исполнили Пол Радд («Человек-муравей и Оса», «Хорошо быть тихоней»), Гай Пирс («Железный человек 3», «Преисподняя»), Пол Джаматти («Большой толстый лжец», «Пристрели их»), Джефф Дэниелс («Марсианин», «Часы») и Сиенна Миллер («Шеф Адамс Джонс», «Охотник на лис»). 

Моррис «Мо» Берг - дипломированный юрист и бейсболист в одном лице. Одновременно покоряя спортивное и интеллектуальное поприща, Мо не забывает и подрабатывать шпионом ЦРУ на полставки. Репутация спортсмена и юридические знания помогают ему легко проходить в любые двери. Именно поэтому Мо становится участником одной из наиболее важных операций ЦРУ во время Второй мировой войны. Третий Рейх усиленно работает над созданием атомной бомбой, США старается опередить Германию, а Мо становится секретным оружием Штатов в этой гонке, которое должно помочь ЦРУ опередить Рейх. 

- Приключенческий шпионский триллер по роману Николаса Давидофф «Кэтчер был шпионом».

- Сцены бейсбола были сняты в легендарном Фенуэй Парке в Бостоне.

- Заголовком для некролога Мо Бергу в журнале Newsweek а мае 1972 года стала фраза «Третьесортный Кэтчер; Первосортный Шпион».

- Предыдущая картина режиссера - фильм «Суррогат» - вышла в 2012 году.

- «Шпионская игра» - вторая совместная работа Марка Стронга и Тома Уилкинсона после «Рок-н-рольщика» (2008).

- Уилкинсон и Пол Джаматти вместе играли в «Джоне Адамсе» (2008) и «Ничего личного» (2009).

- В ленте сыграли три номинанта на премию «Оскар»: Джанкарло Джаннини, Том Уилкинсон и Пол Джаматти.

- Премьерный показ прошел в рамках кинофестиваля в Торонто-2018.

 

Разгар Второй мировой войны. Жизнь Мо Берга, полиглота, выпускника престижного университета и известного спортсмена-бейсболиста, круто меняется, когда ему предлагают сотрудничество с Управлением стратегических служб (предшественник ЦРУ). Благодаря сочетанию интеллекта и спортивной подготовки, плюс умению хранить секреты, Мо быстро осваивается в роли шпиона. От выполнения первого же его задания зависит – ни много ни мало – судьба всего мира. Берг должен отправиться в фашистскую Германию, чтобы выкрасть или уничтожить суперохраняемого немецкого физика Вернера Гейзенберга, который близок к созданию атомной бомбы. Эта миссия практически невыполнима.

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 2 августа 2018
Премьера онлайн 19 сентября 2018
Премьера в мире 19 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Бен Луин
Бен Луин
В ролях
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Гай Пирс
Гай Пирс
Пол Радд
Пол Радд
Марк Стронг
Марк Стронг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шпионская игра 5 постеров
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Шпионская игра
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Триллер «Шпионская игра» был вдохновлён книгой «The Catcher Was a Spy» («Кэтчер был шпионом») американского писателя Николаса Давидоффа, опубликованной ещё в 1994 году. Собственно, оригинальное название фильма такое же, как и у книги, так что центральное место в сюжете отведено не разведке или войне, а главному герою – Моррису «Мо» Бергу (Пол Радд). В 1944 году на исходе Второй Мировой войны Управление стратегических служб (предвестник ЦРУ)…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Пол Радд в трейлере фильма «Шпионская игра» Пол Радд, который сейчас радует зрителей в кинотеатрах образом Скотта Лэнга в сиквеле «Человека-муравья», снялся в картине Бена Луина «Шпионская игра», готовящейся к прокату
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9 июля 2018 11:22
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