Шпионская игра, 2018

Бен Луин приглашает зрителя сыграть в увлекательную игру. Речь идет о захватывающем интеллектуальном соревновании между разведками США и Третьего Рейха во время Второй мировой войны. Главные роли в картине исполнили Пол Радд («Человек-муравей и Оса», «Хорошо быть тихоней»), Гай Пирс («Железный человек 3», «Преисподняя»), Пол Джаматти («Большой толстый лжец», «Пристрели их»), Джефф Дэниелс («Марсианин», «Часы») и Сиенна Миллер («Шеф Адамс Джонс», «Охотник на лис»).
Моррис «Мо» Берг - дипломированный юрист и бейсболист в одном лице. Одновременно покоряя спортивное и интеллектуальное поприща, Мо не забывает и подрабатывать шпионом ЦРУ на полставки. Репутация спортсмена и юридические знания помогают ему легко проходить в любые двери. Именно поэтому Мо становится участником одной из наиболее важных операций ЦРУ во время Второй мировой войны. Третий Рейх усиленно работает над созданием атомной бомбой, США старается опередить Германию, а Мо становится секретным оружием Штатов в этой гонке, которое должно помочь ЦРУ опередить Рейх.
- Приключенческий шпионский триллер по роману Николаса Давидофф «Кэтчер был шпионом».
- Сцены бейсбола были сняты в легендарном Фенуэй Парке в Бостоне.
- Заголовком для некролога Мо Бергу в журнале Newsweek а мае 1972 года стала фраза «Третьесортный Кэтчер; Первосортный Шпион».
- Предыдущая картина режиссера - фильм «Суррогат» - вышла в 2012 году.
- «Шпионская игра» - вторая совместная работа Марка Стронга и Тома Уилкинсона после «Рок-н-рольщика» (2008).
- Уилкинсон и Пол Джаматти вместе играли в «Джоне Адамсе» (2008) и «Ничего личного» (2009).
- В ленте сыграли три номинанта на премию «Оскар»: Джанкарло Джаннини, Том Уилкинсон и Пол Джаматти.
- Премьерный показ прошел в рамках кинофестиваля в Торонто-2018.
Разгар Второй мировой войны. Жизнь Мо Берга, полиглота, выпускника престижного университета и известного спортсмена-бейсболиста, круто меняется, когда ему предлагают сотрудничество с Управлением стратегических служб (предшественник ЦРУ). Благодаря сочетанию интеллекта и спортивной подготовки, плюс умению хранить секреты, Мо быстро осваивается в роли шпиона. От выполнения первого же его задания зависит – ни много ни мало – судьба всего мира. Берг должен отправиться в фашистскую Германию, чтобы выкрасть или уничтожить суперохраняемого немецкого физика Вернера Гейзенберга, который близок к созданию атомной бомбы. Эта миссия практически невыполнима.