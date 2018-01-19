Шпионская игра, 2018

Бен Луин приглашает зрителя сыграть в увлекательную игру. Речь идет о захватывающем интеллектуальном соревновании между разведками США и Третьего Рейха во время Второй мировой войны. Главные роли в картине исполнили Пол Радд («Человек-муравей и Оса», «Хорошо быть тихоней»), Гай Пирс («Железный человек 3», «Преисподняя»), Пол Джаматти («Большой толстый лжец», «Пристрели их»), Джефф Дэниелс («Марсианин», «Часы») и Сиенна Миллер («Шеф Адамс Джонс», «Охотник на лис»).

Моррис «Мо» Берг - дипломированный юрист и бейсболист в одном лице. Одновременно покоряя спортивное и интеллектуальное поприща, Мо не забывает и подрабатывать шпионом ЦРУ на полставки. Репутация спортсмена и юридические знания помогают ему легко проходить в любые двери. Именно поэтому Мо становится участником одной из наиболее важных операций ЦРУ во время Второй мировой войны. Третий Рейх усиленно работает над созданием атомной бомбой, США старается опередить Германию, а Мо становится секретным оружием Штатов в этой гонке, которое должно помочь ЦРУ опередить Рейх.