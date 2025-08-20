Русские морозы

Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
В 1812 году 16-летний граф Михаил Разумовский мечтает геройски погибнуть на войне, помогая выгонять французов из России. Но вместо этого его имение безжалостно разграбливают французские фуражиры, а юношу спасает от гибели Призрак, партизан-одиночка, возвращающийся домой и попутно спасающий мирных жителей от мародеров. Михаилу предстоит на своем опыте узнать разницу между геройством и долгом, стать учеником Призрака, а затем самостоятельно завершить его борьбу, предотвратив контрнаступление французов и спасая множество жизней с обеих сторон.