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Русские морозы

Россия / драма, военный / 18+

О фильме

В 1812 году 16-летний граф Михаил Разумовский мечтает геройски погибнуть на войне, помогая выгонять французов из России. Но вместо этого его имение безжалостно разграбливают французские фуражиры, а юношу спасает от гибели Призрак, партизан-одиночка, возвращающийся домой и попутно спасающий мирных жителей от мародеров. Михаилу предстоит на своем опыте узнать разницу между геройством и долгом, стать учеником Призрака, а затем самостоятельно завершить его борьбу, предотвратив контрнаступление французов и спасая множество жизней с обеих сторон.

В ролях

Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Олег Савостюк
Олег Савостюк
Константин Плотников
Константин Плотников
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Владислав Тирон
Владислав Тирон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 августа 2025

Отзывы о фильме

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