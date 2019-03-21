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Балканский рубеж Балканский рубеж
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Балканский рубеж, 2019

2019 / Россия / Сербия
7.8 Оцените
149 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Российские десантники участвуют в военных действиях в Косово
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром фильма «Балканский рубеж» выступил Андрей Волгин («Танцы насмерть»). В его новой картине сыграли известные актёры Антон Пампушный («Экипаж», «Защитники»), Милош Бикович («Солнечный удар»), Сергей Гармаш («Дом») и Гоша Куценко («Мамы», «Турецкий гамбит»).

В центре сюжета ленты «Балканский рубеж» окажутся российские десантники, а действие фильма развернётся в конце 90-х в Косово. Местом действия становится аэропорт, который удерживают герои, так как он является одним из самых важных стратегических пунктов на карте военных действий. Бойцам удаётся вызволить из плена немало сербских солдат и гражданских, однако не всем суждено дожить до окончания конфликта...

- Съёмки фильма прошли в России и в Сербии

- Одной из актрис фильма стала Бояна Новакович, сыгравшая в сериале «Мир Дикого Запада»

- Картина «Балканский рубеж» основана на реальных событиях

- Гоша Куценко не только снялся в одной из главных ролей в фильме «Балканский рубеж», но также выступил в качестве продюсера

1999 год. НАТО бомбит Сербию и отдает край Косово на разграбление албанским бандитам. России отводится постыдно малая роль в урегулировании косовского конфликта, а аэродром Слатина переходит под контроль албанского полевого командира Смука.  Российские разведчики Андрей Шаталов и Бек Етхоев с небольшим отрядом по заданию военного руководства проводят дерзкую операцию по захвату аэродрома. Все вовлеченные в конфликт силы в недоумении, никто не может понять, под чей контроль перешел важный для НАТО плацдарм. Из Боснии в Косово в 600-километровый марш-бросок устремляется российский десантный батальон. Счет идет на минуты, и все складывается против наших героев...

7.8 Оцените
149 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 апреля 2022
Премьера онлайн 31 марта 2019
Премьера в мире 21 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик Кинотайм
Режиссер
Андрей Волгин
Андрей Волгин
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Антон Пампушный
Антон Пампушный
Милош Бикович
Милош Бикович
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Милена Радулович
Милена Радулович
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Балканский рубеж 3 постера
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Наша рецензия
  Американская цивилизация в ходе своей эволюции, черпая вдохновение в комиксах и литературе, породила некоторое количество кинематографических вселенных — вселенную Marvel, вселенную DC, вселенную «Сумерек» или «Властелина колец»; иногда эти миры абсурдным образом смешиваются, как было это в недавнем «Лего 2», где Гендальф соседствовал с Суперменом. Вселенные удобны с точки зрения маркетинга, продажи сопутствующих товаров, они работают на…
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Владимир Козырь 21 марта 2019, 18:19
фильм отличный! держит в напряжении до последней минуты.Показали всю гниль НАТО того времени и НАСТОЯЩИХ офицеров полумертвой армии РФ.
Актёры… Читать дальше…
Denis Pumedkad 23 марта 2019, 12:27
Фильм очень тяжелый но просто великолепный !!!! Эмоции через край, несколько раз хотелось крикнуть герою, подсказать :)) . Фильм держит в напряжении в течении всего просмотра, Куценко большой плюс.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Российский прокат: «Анчартед» задержится в кинотеатрах, «Мистер Нокаут» обрел нового прокатчика Кроме того, в повторный прокат выйдет «Балканский рубеж».
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5 апреля 2022 13:08
Где наша не пропадала! Русские киногерои в самых удивительных углах мира Наше кино снято домоседами для домоседов. Что в Советском Союзе, что в современной России редко едут далеко, чтобы снять пустыни Африки и прерии Америки. Но иногда съемочные группы забираются удивительно далеко.
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31 мая 2021 15:47
Эмир Кустурица снимается в драме «Балканский рубеж» Югославский и сербский кинорежиссер и актер кино Эмир Кустурица принял участие в съемках новой российско-сербской драмы «Балканский рубеж», очередной этап которых проходит сейчас в
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12 июля 2018 15:19
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