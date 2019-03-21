Балканский рубеж, 2019

Режиссёром фильма «Балканский рубеж» выступил Андрей Волгин («Танцы насмерть»). В его новой картине сыграли известные актёры Антон Пампушный («Экипаж», «Защитники»), Милош Бикович («Солнечный удар»), Сергей Гармаш («Дом») и Гоша Куценко («Мамы», «Турецкий гамбит»).
В центре сюжета ленты «Балканский рубеж» окажутся российские десантники, а действие фильма развернётся в конце 90-х в Косово. Местом действия становится аэропорт, который удерживают герои, так как он является одним из самых важных стратегических пунктов на карте военных действий. Бойцам удаётся вызволить из плена немало сербских солдат и гражданских, однако не всем суждено дожить до окончания конфликта...
- Съёмки фильма прошли в России и в Сербии
- Одной из актрис фильма стала Бояна Новакович, сыгравшая в сериале «Мир Дикого Запада»
- Картина «Балканский рубеж» основана на реальных событиях
- Гоша Куценко не только снялся в одной из главных ролей в фильме «Балканский рубеж», но также выступил в качестве продюсера
1999 год. НАТО бомбит Сербию и отдает край Косово на разграбление албанским бандитам. России отводится постыдно малая роль в урегулировании косовского конфликта, а аэродром Слатина переходит под контроль албанского полевого командира Смука. Российские разведчики Андрей Шаталов и Бек Етхоев с небольшим отрядом по заданию военного руководства проводят дерзкую операцию по захвату аэродрома. Все вовлеченные в конфликт силы в недоумении, никто не может понять, под чей контроль перешел важный для НАТО плацдарм. Из Боснии в Косово в 600-километровый марш-бросок устремляется российский десантный батальон. Счет идет на минуты, и все складывается против наших героев...
Актёры… Читать дальше…