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Двойная петля
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Двойная петля, 2022

2022 / США
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Факты О фильме

Основные съемки начались 4 февраля 2021 года в Саванне, штат Джорджия. Также съемочный процесс проходил в Чарльстоне, Южная Каролина, Уэнатчи, штат Вашингтон, Стейтсборо, штат Джорджия, а с 17 марта по 13 апреля 2021 года – в аэропорту Стейтсборо-Буллок Каунти.

В производстве использовались несколько самолетов F4U Corsair, AD Skyraider, F8F Bearcat, эксклюзивный вертолет HO5S-1 и МиГ-15. Модифицированный учебно-тренировочный L-39 Albatros использовался в качестве платформы для камеры.

В марте 2018 года Black Label Media приобрела права на фильм, и Глен Пауэлл присоединился к актерскому составу в роли Тома Хаднера.

Два пилота американских ВМС во время Корейской войны становятся близкими друзьями и братьями по оружию. Всегда готовые прикрыть друг друга в небе, они разделяют горести утрат и радости коротких мгновений тишины. Во время очередного задания одного из летчиков подбивают аккурат над вражеской территорией. Командование не видит необходимости в спасательной операции, но истинная преданность не позволит солдату оставить товарища в беде.

Год выпуска 2022
Премьера в мире 28 октября 2022
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Джастин Диллард
Джастин Диллард
В ролях
Джонатан Мэйджерс
Джонатан Мэйджерс
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Серинда Свон
Серинда Свон
Томас Садоски
Томас Садоски
Джозеф Кросс
Джозеф Кросс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Двойная петля 1 постер
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Джонатан Мэйджерс и Глен Пауэлл воюют в небе над Кореей в трейлере экшен-драмы «Двойная петля» Тематически фильм похож на «Топ Ган: Мэверик».
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30 мая 2022 14:08
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