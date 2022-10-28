Двойная петля, 2022

Основные съемки начались 4 февраля 2021 года в Саванне, штат Джорджия. Также съемочный процесс проходил в Чарльстоне, Южная Каролина, Уэнатчи, штат Вашингтон, Стейтсборо, штат Джорджия, а с 17 марта по 13 апреля 2021 года – в аэропорту Стейтсборо-Буллок Каунти.

В производстве использовались несколько самолетов F4U Corsair, AD Skyraider, F8F Bearcat, эксклюзивный вертолет HO5S-1 и МиГ-15. Модифицированный учебно-тренировочный L-39 Albatros использовался в качестве платформы для камеры.

В марте 2018 года Black Label Media приобрела права на фильм, и Глен Пауэлл присоединился к актерскому составу в роли Тома Хаднера.