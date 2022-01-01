Освобождение: Битва за Берлин, 1971

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о выходе в прокат О фильме Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» состоит из пяти фильмов.



Фильм четвертый — «Битва за Берлин». 1945 г. Последние месяцы войны. Именно в эти дни решалась судьба порабощенной Европы. Началась Висло-Одерская операция. Три фронта под командованием Конева, Жукова и Рокоссовского устремились к столице Германии. К Берлину идут и англо-американские войска. «Опередить русских», — предлагает Черчиль и начинаются тайные переговоры с эмиссарами Гитлера, разоблаченные Ялтинской конференцией. Судьба Берлина решится на полях сражений. Развернуть 7.4 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 1 час 29 минут Год выпуска 1971 Премьера в России 4 ноября 1971 Премьера в мире 4 ноября 1971 Возраст 12+ Режиссер Юрий Озеров В ролях Михаил Ульянов Фриц Диц Валерий Носик Юрий Каморный Бухути Закариадзе Все актеры и съемочная группа 2 постера

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