Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Освобождение: Битва за Берлин Освобождение: Битва за Берлин
Киноафиша Фильмы Освобождение: Битва за Берлин

Освобождение: Битва за Берлин, 1971

1971 / СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» состоит из пяти фильмов.

Фильм четвертый — «Битва за Берлин». 1945 г. Последние месяцы войны. Именно в эти дни решалась судьба порабощенной Европы. Началась Висло-Одерская операция. Три фронта под командованием Конева, Жукова и Рокоссовского устремились к столице Германии. К Берлину идут и англо-американские войска. «Опередить русских», — предлагает Черчиль и начинаются тайные переговоры с эмиссарами Гитлера, разоблаченные Ялтинской конференцией. Судьба Берлина решится на полях сражений.

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1971
Премьера в России 4 ноября 1971
Премьера в мире 4 ноября 1971
Возраст 12+
Режиссер
Юрий Озеров
Юрий Озеров
В ролях
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Фриц Диц
Валерий Носик
Валерий Носик
Юрий Каморный
Бухути Закариадзе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Освобождение: Битва за Берлин 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Освобождение: Битва за Берлин смотреть онлайн

Освобождение: Битва за Берлин
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши