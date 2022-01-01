Освобождение: Битва за Берлин, 1971

Масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение» состоит из пяти фильмов.
Фильм четвертый — «Битва за Берлин». 1945 г. Последние месяцы войны. Именно в эти дни решалась судьба порабощенной Европы. Началась Висло-Одерская операция. Три фронта под командованием Конева, Жукова и Рокоссовского устремились к столице Германии. К Берлину идут и англо-американские войска. «Опередить русских», — предлагает Черчиль и начинаются тайные переговоры с эмиссарами Гитлера, разоблаченные Ялтинской конференцией. Судьба Берлина решится на полях сражений.