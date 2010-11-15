Иваново детство, 1962

Во время Великой отечественной войны 12-летний сын полка по имени Иван работает разведчиком на восточном фронте. Будучи очень маленьким даже для своего возраста, Иван может незаметно пересекать немецкие блокпосты для сбора информации. Трое советских офицеров пытаются позаботиться об мальчике, но травмы, полученные им во время оккупации и убийства матери, кажутся им неисцелимыми…