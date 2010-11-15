Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иваново детство Иваново детство
Киноафиша Фильмы Иваново детство

Иваново детство, 1962

1962 / СССР
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
Билеты от 350 ₽
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
Причины посмотреть Факты О фильме

Во время Великой отечественной войны 12-летний сын полка по имени Иван работает разведчиком на восточном фронте. Будучи очень маленьким даже для своего возраста, Иван может незаметно пересекать немецкие блокпосты для сбора информации. Трое советских офицеров пытаются позаботиться об мальчике, но травмы, полученные им во время оккупации и убийства матери, кажутся им неисцелимыми…

  • Фильм снимался по мотивам рассказа Владимира Богомолова «Иван». Позже режиссер фильма Андрей Тарковский признался в своей книге «Запечатленное время», что нашел первоисточник очень слабым, но плохие рассказы было легче адаптировать в сценарии.
  • В фильме показаны реальные кадры, снятые в оккупированном советскими войсками Берлине, в том числе обугленный труп министра пропаганды Йозефа Геббельса и тела его шестерых детей, убитых своими родителями в Берлине 1 мая 1945 года.
  • В одной из сцен Николай Бурляев звонит в колокол. Спустя 4 года он сыграет Бориску, который занимается литьем колоколов, в фильме Тарковского «Андрей Рублёв». 
  • Упомянутый Иваном Тростенец является нацистским лагерем смерти, расположенном в Малом Тростенце, деревне недалеко от окраины Минска. В период с июля 1942 года по октябрь 1943 года здесь были убиты почти все евреи Минска и окрестностей. 

Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится разведчиком в тылу врага.

7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1962
Премьера онлайн 15 ноября 2010
Премьера в мире 6 апреля 1962
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Тарковский
Андрей Тарковский
В ролях
Николай Бурляев
Николай Бурляев
Валентин Зубков
Валентин Зубков
Евгений Жариков
Евгений Жариков
Валентина Малявина
Валентина Малявина
Степан Крылов
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про детей Фильмы про детей
Фильмы про шпионов Фильмы про шпионов
Постер фильма Иваново детство 2 постера
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
20:45 от 350 ₽
Формула Кино ЦДМ
21:15 от 560 ₽
Полное расписание и билеты

Иваново детство смотреть онлайн

Иваново детство
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Телепрограмма на 8 апреля 2022 года для всех каналов Киноафиша рассказывает, что покажут по телевизору в пятницу, 8 апреля 2022 года. В тексте вы найдете телепрограмму для всех основных федеральных каналов.
Написать
7 апреля 2022 16:02
Все новости фильма

«Иваново детство» в кинотеатрах

чт 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Иваново детство»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис» Войковская
2D
20:45 от 350 ₽
Формула Кино ЦДМ Лубянка
2D
21:15 от 560 ₽
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Приложение киноафиши