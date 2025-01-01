По произведению Генрика Ибсена
Фильм «Терье Виген» (1917) основан на одноименной эпической поэме Генрика Ибсена и повествует о драматической истории моряка Терье Вигена, который во время наполеоновских войн (1807 - 1814) гребёт на лодке из Норвегии в Данию, чтобы привезти ячмень для своей голодающей семьи. Этот мощный немой фильм сопровождается музыкой, написанной в 2006 году норвежским композитором Кетилом Бьорнстадом.
|21 апреля 1917
|Венгрия
|29 января 1917
|Дания
|8 февраля 1918
|Норвегия
|15 апреля 1920
|Португалия
|25 апреля 1920
|США
|13 января 1918
|Финляндия
|29 января 1917
|Швеция