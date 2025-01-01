Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Терье Виген
1 постер
Киноафиша Фильмы Терье Виген

Терье Виген

Terje Vigen 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

По произведению Генрика Ибсена

Фильм «Терье Виген» (1917) основан на одноименной эпической поэме Генрика Ибсена и повествует о драматической истории моряка Терье Вигена, который во время наполеоновских войн (1807 - 1814) гребёт на лодке из Норвегии в Данию, чтобы привезти ячмень для своей голодающей семьи. Этот мощный немой фильм сопровождается музыкой, написанной в 2006 году норвежским композитором Кетилом Бьорнстадом.

Страна Швеция
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 1917
Премьера в мире 29 января 1917
Дата выхода
21 апреля 1917 Венгрия
29 января 1917 Дания
8 февраля 1918 Норвегия
15 апреля 1920 Португалия
25 апреля 1920 США
13 января 1918 Финляндия
29 января 1917 Швеция
Бюджет 60 000 SEK
Производство Svenska Biografteatern AB
Другие названия
Terje Vigen, A Man There Was, O Lobo do Mar, A fost odată un bărbat, C'era un uomo, Terje Vigen - Száműzöttek, Terje Vigen (Érase un hombre...), Terje Viken, Терье Виген
Режиссер
Виктор Шёстрём
Виктор Шёстрём
В ролях
Виктор Шёстрём
Виктор Шёстрём
Берглиот Хюсберг
Эдит Эрастофф
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Терье Виген
Под крышами Парижа 7.1
Под крышами Парижа (1930)
Вдова пастора 7.1
Вдова пастора (1920)
Деньги господина Арне 7.7
Деньги господина Арне (1919)
Умирающий лебедь 7.1
Умирающий лебедь (1917)
После смерти 6.9
После смерти (1915)
Грезы 6.6
Грезы (1915)

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Угадайте 6 советских режиссеров по 3 фильмам: в тесте нет ни Рязанова, ни Гайдая
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше