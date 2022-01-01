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Весна,

Армения
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О фильме

Фильм вдохновлен реальными событиями четырехдневной апрельской войны. Главных героев фильма трое: дедушка, сын, внук. Три поколения, люди с тремя разными личностями, каждая из которых отражает менталитет современного общества. Дедушка, Арам - профессиональный военный, бывший полковник, всю жизнь посвятивший государственности. Его сын, Гнель - бизнесмен․ Он до сих пор не прощает отцу того, что он поставил Родину выше семьи. Его внук, Левон - музыкант-виртуоз, вдохновленный идеологией своего деда. Но в жизни героя его будущее и долг перед Родиной сталкиваются друг с другом и создают главный конфликт фильма․․․

Неожиданная война в Армении нарушает покой трех поколений. На протяжении всего фильма мы становимся свидетелями трагедии целого народа через историю одной семьи․․․

Продолжительность 1 час 41 минута
Режиссер
Роман Мушегян
В ролях
Александр Хачатрян
Левон Ахвердян
Армен Маркарян
Марджан Аветисян
Марджан Аветисян
Ева Зохрабян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Весна 1 постер
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