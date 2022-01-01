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Зоя
Зоя, 1944
1944 / СССР
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
военный
биография
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О фильме
О жизни и бессмертном подвиге юной партизанки, Герое Советского Союза Зои Космодемьянской.
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6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
1944
Премьера в России
23 ноября 1944
Премьера в мире
23 ноября 1944
Возраст
0+
Режиссер
Лев Арнштам
В ролях
Галина Водяницкая
Тамара Альцева
Алексей Баталов
Ростислав Плятт
Борис Подгорный
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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