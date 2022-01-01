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Зоя
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Зоя, 1944

1944 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

О жизни и бессмертном подвиге юной партизанки, Герое Советского Союза Зои Космодемьянской.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1944
Премьера в России 23 ноября 1944
Премьера в мире 23 ноября 1944
Возраст 0+
Режиссер
Лев Арнштам
В ролях
Галина Водяницкая
Тамара Альцева
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Ростислав Плятт
Ростислав Плятт
Борис Подгорный
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зоя 1 постер
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