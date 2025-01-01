Опасная миссия по спасению плененного генерала армии США из неприступной немецкой крепости в Альпах под силу лишь элитным подразделениям «коммандос». Но от командования поступает секретная директива: не доверять никому.

Есть подозрение, что операция будет поставлена под угрозу из-за действий двойного агента, работающего на немцев.