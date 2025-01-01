Опасная миссия по спасению плененного генерала армии США из неприступной немецкой крепости в Альпах под силу лишь элитным подразделениям «коммандос». Но от командования поступает секретная директива: не доверять никому.
Есть подозрение, что операция будет поставлена под угрозу из-за действий двойного агента, работающего на немцев.
|4 декабря 1968
|Австралия
|4 декабря 1968
|Бельгия
|12
|7 апреля 1969
|Бразилия
|15 сентября 1988
|Венгрия
|6 марта 1969
|Германия
|31 марта 1969
|Греция
|20 января 1969
|Дания
|30 мая 1969
|Ирландия
|11 ноября 2024
|Исландия
|12 year age limit
|23 августа 1969
|Италия
|30 января 1969
|Нидерланды
|21 февраля 1969
|Португалия
|12 марта 1969
|США
|4 декабря 1968
|Финляндия
|K-16
|5 марта 1969
|Франция
|21 декабря 1968
|Япония