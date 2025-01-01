Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Там, где гнездятся орлы
Постер фильма Там, где гнездятся орлы
Постер фильма Там, где гнездятся орлы
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Там, где гнездятся орлы

Там, где гнездятся орлы

Where Eagles Dare 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Опасная миссия по спасению плененного генерала армии США из неприступной немецкой крепости в Альпах под силу лишь элитным подразделениям «коммандос». Но от командования поступает секретная директива: не доверять никому.

Есть подозрение, что операция будет поставлена под угрозу из-за действий двойного агента, работающего на немцев.

Страна США / Великобритания
Продолжительность 2 часа 38 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 4 декабря 1968
Дата выхода
4 декабря 1968 Австралия
4 декабря 1968 Бельгия 12
7 апреля 1969 Бразилия
15 сентября 1988 Венгрия
6 марта 1969 Германия
31 марта 1969 Греция
20 января 1969 Дания
30 мая 1969 Ирландия
11 ноября 2024 Исландия 12 year age limit
23 августа 1969 Италия
30 января 1969 Нидерланды
21 февраля 1969 Португалия
12 марта 1969 США
4 декабря 1968 Финляндия K-16
5 марта 1969 Франция
21 декабря 1968 Япония
Бюджет $7 700 000
Сборы в мире $7 100 435
Производство Gershwin-Kastner Productions, Winkast Film Productions
Другие названия
Where Eagles Dare, Donde las águilas se atreven, Agenten sterben einsam, O Desafio das Águias, Orlovsko gnezdo, Örnnästet, Quand les aigles attaquent, Acolo unde se avanta vulturii, Als adelaars vielen ze aan, Arenden vallen aan, Aty ku Fluturojnë Shqiponjat, Đột Kích Tổ Đại Bàng, Dove osano le aquile, El desafiament de les àguiles, El desafío de las águilas, Kam orli nelétají, Kam orli nelietajú, Kartal yuvası, Kémek a Sasfészekben, Kotkat kuuntelevat, Kur ērgļi dzīvo, Kur skraido tik ereliai, Millal kotkas julgeb riskida, Opou tolmoun oi aetoi, Orlovo gnezdo, Orlovsko gnijezdo, Ørneborgen, Ørneredet, Tylko dla orłów, Unde se avântă vulturii, Όπου τολμούν οι αετοί, Гнездо на орли, Куди залітають тільки орли, Там, где гнездятся орлы, अग्नी पंख, 荒鷲の要塞, 血染雪山堡
Режиссер
Брайан Дж. Хаттон
В ролях
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Мэри Юр
Патрик Уаймарк
Майкл Хордерн
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Там, где гнездятся орлы
Внезапный удар 6.6
Внезапный удар (1983)
Большая красная единица 7.1
Большая красная единица (1980)
Отряд 10 из Наварона 6.4
Отряд 10 из Наварона (1978)
Мост слишком далеко 7.6
Мост слишком далеко (1977)
Орел приземлился 6.9
Орел приземлился (1976)
Джоси Уэйлс – человек вне закона 7.2
Джоси Уэйлс – человек вне закона (1976)
Человек, который хотел быть королем 7.8
Человек, который хотел быть королем (1975)
Высшая сила 7.1
Высшая сила (1973)
Человек с другой стороны 6.1
Человек с другой стороны (1972)
Грязный Гарри 7.7
Грязный Гарри (1971)
Герои Келли 7.6
Герои Келли (1970)
Итальянская работа 7.3
Итальянская работа (1969)

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Стройку, где мстил Белый в финале «Бригады», так и не закончили: теперь это место — городская легенда
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше