Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Китайская вдова
6.3
Киноафиша Фильмы Китайская вдова
6.3

Китайская вдова

, 2017
Feng huo fang fei
Китай / исторический, мелодрама, военный / 18+
Постер фильма Китайская вдова
6.3

О фильме

После бомбардировки Токио американский летчик вынужден приземлиться на территории Китая. Несмотря на угрозу расстрела, молодая крестьянская вдова прячет иностранца в своем доме.

В ролях

Лю Ифэй
Лю Ифэй
Ying
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Jack
Юй Шаоцюнь
Jun
Кэри Вудворт
Mac
Янь Икуань
Kai
Fangcong Li
Niuniu
Tsukagoshi Hirotaka
Shimamoto
Винсент Риотта
Винсент Риотта
James Doolittle
Вивиан У
Вивиан У
Old Niuniu
Фан Се
Режиссер Билле Аугуст
Сценарист Билле Аугуст, Грег Лэттер, Zi Ling
Композитор Аннетта Фокс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 10 ноября 2017
Премьера в мире 17 июня 2017
Дата выхода
10 ноября 2017 Китай
14 ноября 2018 США R
Сборы в мире $4 447 734
Производство Roc Pictures
Другие названия
Feng huo fang fei, In Harm's Way, The Hidden Soldier, Çinli Dul, Čínska vdova, Čínská vdova, Den försvunna piloten, Den kinesiske enke, El soldado perdido, El último soldado, Era mio nemico, Hidden Soldier, O soldado esquecido, O Último Soldado, The Chinese widow, The Lost Soldier, Văduva Chineză, Ο κρυμμένος στρατιώτης, Китайская вдова, 烽火芳菲

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 1 февраля 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Китайская вдова

55 шагов
55 шагов драма, биография
2017, Бельгия / Германия / США
6.0
Третий вид любви
Третий вид любви драма, мелодрама
2015, Китай
5.0
Тихое сердце
Тихое сердце драма
2014, Дания
7.0
Жена художника
Жена художника биография, драма
2011, Дания
6.0
Отпетые мошенники
Отпетые мошенники комедия, триллер
2008, Франция
6.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше