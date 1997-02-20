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Постер фильма Война Люси
6.6
Киноафиша Фильмы Война Люси
6.6

Война Люси

, 1997
Lucie Aubrac
Франция / биография, драма, военный / 18+
Постер фильма Война Люси
6.6

О фильме

Супруги Раймон и Люси сражаются с немецкими оккупантами в рядах французского Сопротивления. После взрыва поезда с боеприпасами Раймон попадает в гестапо, но мужество, находчивость и обаяние Люси помогают ему спастись. Но когда Раймона арестовывают второй раз, во время конспиративной встречи лидеров Сопротивления, надежды на спасение не остается. После жестоких пыток Раймона приговаривают к смертной казни. Люси, которой остается надеяться только на себя, предпринимает последнюю попытку спасти любимого мужа…

В ролях

Кароль Буке
Кароль Буке
Lucie Aubrac
Даниель Отой
Даниель Отой
Raymond
Жан-Роже Мило
Maurice
Хайно Ферх
Barbie
Жан Мартен
Жан Мартен
Paul Lardanchet
Бернар Верле
Анджей Северин
Lt. Schlondorff
Паскаль Греггори
Hardy
Ален Маратрат
Lassagne
Жан-Луи Ришар
Жан-Луи Ришар
Ханс Випрехтигер
Ролан Амстюц
Режиссер Клод Берри
Сценарист Клод Берри, Lucie Aubrac
Композитор Филипп Сард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 20 февраля 1997
Дата выхода
29 января 1998 Австралия M
23 января 1998 Великобритания 12
4 февраля 1998 Испания 13
26 сентября 1997 Турция
26 февраля 1997 Франция TP
28 февраля 1997 Швейцария

Где посмотреть фильм

ОККО
Сборы в мире $394 079
Производство Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), D.A. Films, October Films
Другие названия
Lucie Aubrac, Amor en temps de guerra, Amor en tiempos de guerra, Lucie Aubrac - Um Amor em Tempo de Guerra, Lucie Aubracová, Rakkaudella, Lucie Aubrac, Λουσί Ωμπράκ, Война Люси, 烽火一世情, 露西·奥布拉克, Lucie Abrac

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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