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Супруги Раймон и Люси сражаются с немецкими оккупантами в рядах французского Сопротивления. После взрыва поезда с боеприпасами Раймон попадает в гестапо, но мужество, находчивость и обаяние Люси помогают ему спастись. Но когда Раймона арестовывают второй раз, во время конспиративной встречи лидеров Сопротивления, надежды на спасение не остается. После жестоких пыток Раймона приговаривают к смертной казни. Люси, которой остается надеяться только на себя, предпринимает последнюю попытку спасти любимого мужа…
|29 января 1998
|Австралия
|M
|23 января 1998
|Великобритания
|12
|4 февраля 1998
|Испания
|13
|26 сентября 1997
|Турция
|26 февраля 1997
|Франция
|TP
|28 февраля 1997
|Швейцария