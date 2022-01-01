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Водил поезда машинист Водил поезда машинист
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Vodil poyezda mashinist

Водил поезда машинист, 1961

1961 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Русская девушка Ольга, угнанная гитлеровскими оккупантами на Запад, работает стрелочницей на полустанке. Мимо нее каждый день проходят эшелоны с военнопленными-каторжанами. Ольга знакомится с машинистом Федором и с его помощью организовывает побег товарищей по лагерю. Но план срывается, и беглецов расстреливают. И только чудом оставшийся в живых Федор попадает на Родину. А через шестнадцать лет после войны случай опять сводит его с Ольгой, когда герой с тяжелыми ожогами после аварии попадает в больницу...

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1961
Возраст 12+
Режиссер
Виктор Жилин
В ролях
Георгий Жженов
Георгий Жженов
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Светлана Коновалова
Владимир Емельянов
Юрий Горобец
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Водил поезда машинист 1 постер
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Водил поезда машинист
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