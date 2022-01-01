Водил поезда машинист, 1961

Русская девушка Ольга, угнанная гитлеровскими оккупантами на Запад, работает стрелочницей на полустанке. Мимо нее каждый день проходят эшелоны с военнопленными-каторжанами. Ольга знакомится с машинистом Федором и с его помощью организовывает побег товарищей по лагерю. Но план срывается, и беглецов расстреливают. И только чудом оставшийся в живых Федор попадает на Родину. А через шестнадцать лет после войны случай опять сводит его с Ольгой, когда герой с тяжелыми ожогами после аварии попадает в больницу...