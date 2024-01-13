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Постер фильма Пять дней отдыха
6.8
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6.8

Пять дней отдыха

, 1970
Pyat dney otdykha
СССР / драма, мелодрама, военный / 18+
Постер фильма Пять дней отдыха
6.8

О фильме

В декабре 1941 года. На пять дней с передовой в блокадный Ленинград прибывает на переформировку рота. Бойцов размещают в казармах за городом. Молодой солдат Алексей Казанцев обращает внимание на девушку Олю. Она каждый день приезжает в казарму к своему отцу рядовому Кошкину, которой в числе питерских добровольцев собирается уходить на фронт. Оля больна, а от голода едва держится на ногах. Кошкин отдает ей свой крохотный паек, который выдается солдатам. Алексей знакомится с Олей и прилагает все силы для спасения девушки. Накануне возвращения Алексея на фронт Ольга становится его женой…

В ролях

Олег Ефремов
Олег Ефремов
Kazantsev
Иван Лапиков
Иван Лапиков
Koshkin
Николай Боярский
Николай Боярский
Dalskiy
Виктор Маркин
Kombrig
Natalya Kuznetsova
Koshkina
Aleksandr Mikhaylichenko
Shustov
Andrei Manke
Krylov
Sergei Torkachevsky
Voevodin
Tamara Volodina
Aktrisa operetty
Режиссер Эдуард Гаврилов
Сценарист Герасимов, Иосиф Абрамович
Композитор Вениамин Баснер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1970
Премьера в мире 9 февраля 1970
Дата выхода
9 февраля 1970 Россия
Производство Мосфильм
Другие названия
Pyat dney otdykha, Five Days of Rest, Пять дней отдыха

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 13 января 2024

Отзывы о фильме

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