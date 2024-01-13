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В декабре 1941 года. На пять дней с передовой в блокадный Ленинград прибывает на переформировку рота. Бойцов размещают в казармах за городом. Молодой солдат Алексей Казанцев обращает внимание на девушку Олю. Она каждый день приезжает в казарму к своему отцу рядовому Кошкину, которой в числе питерских добровольцев собирается уходить на фронт. Оля больна, а от голода едва держится на ногах. Кошкин отдает ей свой крохотный паек, который выдается солдатам. Алексей знакомится с Олей и прилагает все силы для спасения девушки. Накануне возвращения Алексея на фронт Ольга становится его женой…
|9 февраля 1970
|Россия