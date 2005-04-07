В картине воссозданы события в послевоенной России в июне – июле 1945 года. С того момента, когда Германия капитулировала, и до Парада Победы на Красной площади. Действие фильма повествует о непростой жизни советских людей в то тяжелое время.



Подписана капитуляция. Закончился один из самых страшных периодов страны. Что ждет людей, прошедших настоящий ад, впереди? С чем они войдут в новую жизнь? Лейтенант Онезорг, немецкий минер, не может жить с тем грузом, который ему достался. Он выбирает путь искупления. Повернуть время вспять хотя бы для своей совести - возможно ли это? Капитану Демину некуда возвращаться, война отняла у него не только здоровье, но и семью. Он не хочет, и даже немного боится мирной жизни. Но новое время вынуждает его жить по своим законам. Путь с врагом, с которым теперь волей обстоятельств ему придется сотрудничать, это его возвращение к миру.