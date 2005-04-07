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Постер фильма Время собирать камни
6.7
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6.7

Время собирать камни

, 2005
Vremya sobirat kamni
Россия / военный, драма / 18+
Постер фильма Время собирать камни
6.7

О фильме

В картине воссозданы события в послевоенной России в июне – июле 1945 года. С того момента, когда Германия капитулировала, и до Парада Победы на Красной площади. Действие фильма повествует о непростой жизни советских людей в то тяжелое время.

Подписана капитуляция. Закончился один из самых страшных периодов страны. Что ждет людей, прошедших настоящий ад, впереди? С чем они войдут в новую жизнь? Лейтенант Онезорг, немецкий минер, не может жить с тем грузом, который ему достался. Он выбирает путь искупления. Повернуть время вспять хотя бы для своей совести - возможно ли это? Капитану Демину некуда возвращаться, война отняла у него не только здоровье, но и семью. Он не хочет, и даже немного боится мирной жизни. Но новое время вынуждает его жить по своим законам. Путь с врагом, с которым теперь волей обстоятельств ему придется сотрудничать, это его возвращение к миру.

В ролях

Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Captain Demin
Ольга Красько
Ольга Красько
Nela
Давид Буннерс
Leutnant Ohnesorg
Александр Лыков
Александр Лыков
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Vasily Muhin
Надежда Каратаева
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
General
Владимир Качан
Сергей Рубеко
Сергей Рубеко
Евдокия Германова
Евдокия Германова
Ildar Kuyanchiyev
Soldier
Режиссер Алексей Карелин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 7 апреля 2005
Дата выхода
7 апреля 2005 Россия 16+
7 апреля 2005 Казахстан
7 апреля 2005 Украина
Производство Мосфильм
Другие названия
Vremya sobirat kamni, A Time to Gather Stones, Aeg korjata kive, Czas zbierania kamieni, Laikas rinkti akmenis, Время собирать камни

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

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