Несломленный, 2014

Военная драма рассказывает историю призера олимпийских игр. Луи вырос в обычной семье, но его часто задирали из-за итальянских корней. В детстве он вел себя вызывающе, рано начал пить и курить, а также красть. Но его жизнь изменилась, когда брат Питер решил тренировать мальчика. Вскоре он становится одним из лучших бегунов и забывает о дурных привычках. На олимпийских играх в Берлине Луи устанавливает новый мировой рекорд. Но все меняет война. Юноша отправляется на фронт, где становится пилотом самолета.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об американце Луи Замперини, который принимал участие в Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Он не одержал победу в финальном забеге, но, по какой-то причине, снискал расположение Гитлера, который пригласил его к себе в ложу. Предполагалось, что Замперини примет участие и в следующих Олимпийских играх, но из-за начала Второй мировой войны он был вынужден отправиться на фронт. Его самолет был сбит над Японией, а сам Замперини попал в плен к японцам, где пережил многочисленные пытки. Домой он вернулся уже лишь после окончания войны.