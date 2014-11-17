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Несломленный Несломленный
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Unbroken

Несломленный, 2014

2014 / США
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Военная драма рассказывает историю призера олимпийских игр. Луи вырос в обычной семье, но его часто задирали из-за итальянских корней. В детстве он вел себя вызывающе, рано начал пить и курить, а также красть. Но его жизнь изменилась, когда брат Питер решил тренировать мальчика. Вскоре он становится одним из лучших бегунов и забывает о дурных привычках. На олимпийских играх в Берлине Луи устанавливает новый мировой рекорд. Но все меняет война. Юноша отправляется на фронт, где становится пилотом самолета.

  • Лента основана на реальных событиях. Настоящий Луи скончался незадолго до премьеры. Он успел посмотреть черновую версию картины с личного ноутбука Анджелины Джоли.
  • Сценарий написали братья Коэны. В основу экранизации легла книга, вышедшая в 2010 году.
  • Еще в 1957 году права на историю спортсмена приобрела кинокомпания Universal Studios. Однако к проекту приступили лишь после того, как увидела свет книга.
  • При съемках одного из эпизодов Мияви стошнило. Актер признался, что счел сцену слишком расстраивающей и сильной.
  • Луи Замперини вернулся в Японию и простил всех, кто сделал ему больно. Он стал истинным христианином, но просил, чтобы в фильме религиозный аспект не был основным.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об американце Луи Замперини, который принимал участие в Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Он не одержал победу в финальном забеге, но, по какой-то причине, снискал расположение Гитлера, который пригласил его к себе в ложу. Предполагалось, что Замперини примет участие и в следующих Олимпийских играх, но из-за начала Второй мировой войны он был вынужден отправиться на фронт. Его самолет был сбит над Японией, а сам Замперини попал в плен к японцам, где пережил многочисленные пытки. Домой он вернулся уже лишь после окончания войны.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 4 февраля 2015
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 17 ноября 2014
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
В ролях
Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл
Донал Глисон
Донал Глисон
Мияви
Финн Уиттрок
Финн Уиттрок
Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
Все актеры и съемочная группа
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Несломленный
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Как ни парадоксально это прозвучит, у «Несломленного» ровно та же ключевая проблема, что и у бёртоновских «Больших глаз», хотя и в меньшей степени; впрочем, «количественное» различие продиктовано лишь чрезвычайными биографическими обстоятельствами Unbroken. То, чем занимается здесь Анджелина Джоли, – уверенный, грамотный, абсолютно правильный и абсолютно трафаретный пересказ одной выдающейся судьбы, приключенческая история self-made man, героя с обложки, поведанная под рубрикой «Жизнь…
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Toporock 30 октября 2015, 00:31
Цитата (Queen Julia, 19/01/2015 - 18:14:13):Луи, что он заслужил таких громких слов? Полетал на самолете, поплавал на лодке, потом попал в плен.… Читать дальше…
Toporock 30 октября 2015, 00:31
Цитата (Comon, 20/01/2015 - 11:34:54):Ну что значит "не крутая" история.Нормальная история, но в конце они были уже не солдаты, а просто… Читать дальше…
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