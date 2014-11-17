Несломленный, 2014

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об американце Луи Замперини, который принимал участие в Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Он не одержал победу в финальном забеге, но, по какой-то причине, снискал расположение Гитлера, который пригласил его к себе в ложу. Предполагалось, что Замперини примет участие и в следующих Олимпийских играх, но из-за начала Второй мировой войны он был вынужден отправиться на фронт. Его самолет был сбит над Японией, а сам Замперини попал в плен к японцам, где пережил многочисленные пытки. Домой он вернулся уже лишь после окончания войны.