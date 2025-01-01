В годы Великой Отечественной войны многие мальчики стремились попасть на фронт, чтобы внести свою лепту в победу над фашистским врагом. В 1942 году Наркомфлот СССР разрешил несовершеннолетним юношам поступать в специальные школы юнг. Здесь мальчики могли получить необходимые знания и умения, чтобы затем выходить в открытое море наряду с опытными бойцами. Четверо друзей - Саша, Витя, Коля и Володя - решают отправиться на Соловецкие острова, где находится школа юнг и боцманов. Впереди их ждет немало испытаний, но трудности лишь закаляют характер юных защитников Родины…
Великая Отечественная война… Четверо советских подростков не стали ждать победного ее завершения, а, прослышав о том, что на Соловецких островах открылась школа юнг, отправились туда. Эта школа и стала для ребят настоящей школой взросления, школой жизни…
|19 августа 1974
|СССР