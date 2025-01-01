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Киноафиша Фильмы Юнга северного флота

Юнга северного флота

Yunga Severnogo flota 18+
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О фильме

В годы Великой Отечественной войны многие мальчики стремились попасть на фронт, чтобы внести свою лепту в победу над фашистским врагом. В 1942 году Наркомфлот СССР разрешил несовершеннолетним юношам поступать в специальные школы юнг. Здесь мальчики могли получить необходимые знания и умения, чтобы затем выходить в открытое море наряду с опытными бойцами. Четверо друзей - Саша, Витя, Коля и Володя - решают отправиться на Соловецкие острова, где находится школа юнг и боцманов. Впереди их ждет немало испытаний, но трудности лишь закаляют характер юных защитников Родины…

  • При написании сценария были использованы воспоминания Валентина Пикуля и Валерия Гузанова - писателей, окончивших школу юнг на Соловецких островах. 
  • Роль Николая Масленка стала дебютом Игоря Скляра в кино. На пробы юноша попал случайно - приехал в Москву на экскурсию с друзьями. В метро его заметила помощница режиссера, она и пригласила Игоря прийти на студию Горького и принять участие в кастинге.
  • Идея написать сценарий фильма о юнгам Северного флота пришла к Эдуарду Тополю еще в 1971 году. Источником вдохновения послужила опубликованная в газете статья о слете таких юнг.   
  • Исполнитель роли майора Черёмина Василий Лановой уже работал с режиссером Владимиром Роговым - в 1971 году он сыграл в его картине “Офицеры”.

Великая Отечественная война… Четверо советских подростков не стали ждать победного ее завершения, а, прослышав о том, что на Соловецких островах открылась школа юнг, отправились туда. Эта школа и стала для ребят настоящей школой взросления, школой жизни…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 19 августа 1974
Дата выхода
19 августа 1974 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Yunga Severnogo flota, Junga z floty północnej, Sea Cadet of Northern Fleet, Юнга северного флота
Режиссер
Владимир Роговой
В ролях
Альгис Арлаускас
Альгис Арлаускас
Игорь Скляр
Игорь Скляр
Виктор Никулин
Марина Самойлова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Юнга северного флота

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