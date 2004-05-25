Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ланселот Озерный
6.9 Рейтинг IMDb: 6.9
Ланселот Озерный

Ланселот Озерный

Lancelot du lac / Lancelot of the Lake 18+
О фильме

Рыцари Круглого стола истощенные бесплодными поисками Святого Грааля возвращаются во дворец Короля Артура. Страстные отношения Ланселота и Королевы Гуиниверы, вводят в неистовство рыцарей, что в конечном итоге приводит к их гибели.

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1974
Премьера онлайн 25 мая 2004
Премьера в мире 31 мая 1974
Дата выхода
4 ноября 1998 Бразилия
21 октября 1994 Великобритания
17 ноября 2002 Гонконг
5 января 1976 Испания
31 мая 1974 Италия
20 октября 1975 Польша
29 мая 1998 Португалия
9 июня 1975 США
16 января 1976 Финляндия
26 сентября 1974 Франция
Производство Mara Films, Laser Productions, Office de Radiodiffusion Télévision Française (ORTF)
Другие названия
Lancelot du Lac, Lancelot del Lago, Gölün Lancelot'su, Lancelot, Lancelot do Lago, Lancelot of the Lake, Lancelot, a Tó lovagja, Lancelot, Ritter der Königin, Lancelote do Lago, Lancillotto e Ginevra, Lanselot od Jezera, Le graal, Pyöreän pöydän ritarit, The Grail, Ланселот Озерный, 武士兰士诺, 武士兰斯洛特, 武士蘭西諾, 湖のランスロ, 湖上的朗斯洛, 湖上骑士兰斯洛特
Режиссер
Робер Брессон
Робер Брессон
В ролях
Люк Симон
Лаура Дюке Кондоминас
Умбер Балсан
Владимир Анатолек-Орешек
Патрик Бернар
Фильмы похожие на Ланселот Озерный
Дамы Булонского леса 7.2
Дамы Булонского леса (1945)
Деньги 7.5
Деньги (1983)
Возможно, дьявол 7.0
Возможно, дьявол (1977)
Четыре ночи мечтателя 7.3
Четыре ночи мечтателя (1971)
Кроткая 7.4
Кроткая (1969)
Мушетт 7.8
Мушетт (1967)
Ангелы греха 7.3
Ангелы греха (1943)
Приговоренный к смерти бежал 8.2
Приговоренный к смерти бежал (1956)
Процесс Жанны д’Арк 7.5
Процесс Жанны д’Арк (1962)
Дневник сельского священника 7.8
Дневник сельского священника (1950)
Наудачу, Бальтазар 7.8
Наудачу, Бальтазар (1966)
Карманник 7.9
Карманник (1959)

6.9
6.9 IMDb
Цитаты
La Reine (The Queen) Возьми это сердце, возьми эту душу. Они принадлежат тебе.
Lancelot du Lac Это твоё тело я хочу.
La Reine (The Queen) Возьми это запретное тело. Возьми его, оживи.
