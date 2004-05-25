Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Рыцари Круглого стола истощенные бесплодными поисками Святого Грааля возвращаются во дворец Короля Артура. Страстные отношения Ланселота и Королевы Гуиниверы, вводят в неистовство рыцарей, что в конечном итоге приводит к их гибели.
|4 ноября 1998
|Бразилия
|21 октября 1994
|Великобритания
|17 ноября 2002
|Гонконг
|5 января 1976
|Испания
|31 мая 1974
|Италия
|20 октября 1975
|Польша
|29 мая 1998
|Португалия
|9 июня 1975
|США
|16 января 1976
|Финляндия
|26 сентября 1974
|Франция