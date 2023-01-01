Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты..., 1973

Фильм продолжает историю Сидора Ковпака и его бравого партизанского отряда. На этот раз советским солдатам предстоит освободить земли Восточной Европы. Благодаря тактическому гению Ковпака и храбрости партизан все попытки нацистов взять войска в окружение и сломить дух солдат терпят провал. Фильм поведает о переходе через высокие горы, бурные речные потоки и даже покажет знаменитую встречу Ковпака с вождем Советского народа, товарищем Сталиным.

