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Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты... Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...
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Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты..., 1973

1973 / СССР
7.3 Оцените
10 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм продолжает историю Сидора Ковпака и его бравого партизанского отряда. На этот раз советским солдатам предстоит освободить земли Восточной Европы. Благодаря тактическому гению Ковпака и храбрости партизан все попытки нацистов взять войска в окружение и сломить дух солдат терпят провал. Фильм поведает о переходе через высокие горы, бурные речные потоки и даже покажет знаменитую встречу Ковпака с вождем Советского народа, товарищем Сталиным. 
 

  • Это последний фильм кинотрилогии Тимофея Левчука, посвященный Сидору Артемьевичу Ковпаку, дважды Герою Советского союза, одному из главных лидеров Партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. 
  • За сценарий к фильму Игорь Болгарин и Виктор Смирнов были удостоены Золотой медали имени А. Довженко. 
  • В начале войны Ковпаку было 54 года, и он уже был ветераном Первой мировой войны. За боевой опыт и огромную выдержку его прозвали «Дедом». 
  • Фильм снят по мотивам литературных воспоминаний самого Ковпака, его книг «От Путивля до Карпат» и «Из дневника партизанских походов». 
  • Партизанский отряд Ковпака отличался от остальных свой дерзкой непредсказуемостью. Он никогда не останавливался надолго на одном месте, нападал по ночам, а идеальное знание местности позволяло партизанам оставаться незамеченными. 
     

Трилогия «Дума о Ковпаке» («Набат», «Буран», «Карпаты, Карпаты...»), посвященная С. А. Ковпаку и партизанскому соединению, которым он руководил во время Великой Отечественной войны...

7.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 5 часов 31 минута
Год выпуска 1973
Премьера в России 6 июня 1973
Премьера в мире 6 июня 1973
Возраст 18+
Режиссер
Тимофей Левчук
В ролях
Константин Степанков
Николай Гринько
Николай Гринько
Юрий Саранцев
Юрий Саранцев
Михаил Голубович
Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.3
Оцените 10 голосов
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Постер фильма Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты... 1 постер
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