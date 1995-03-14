Храброе сердце, 1995

Идея сценария родилась у Рэндола Уолласа во время его поездки в Эдинбург. Вдохновением послужили две статуи, украшавшие Эдинбургский замок. Скульптуры изображали Уильяма Уоллеса и Роберта Брюса, чьи историю Уоллас узнал прямо тут же от своего гида.

Среди картин, которые повлияли на постановку “Храброго сердца”, Мел Гибсон называл “Макбета” Романа Полански, “Спартака”, “Александра Невского”, “Льва зимой” и “Семь самураев”.

На роль главного героя рассматривались Дэниел Дэй-Льюис, Лиам Нисон, Кристофер Ламберт, Джефф Бриджес, Робин Уильямс и даже Брэд Питт.

Мел Гибсон изначально отказывался играть Уильяма Уоллеса, ссылаясь на свой возраст: по сценарию персонажу чуть больше 20 лет, в то время как к моменту съемок Гибсон почти разменял пятый десяток. Актер согласился только после того, как студия Paramount категорически воспротивилась другим кандидатам на главную роль.

Создателей “Храброго сердца” неоднократно обвиняли в искажении исторических фактов. На все нападки Гибсон, выступивший в качестве режиссера, отвечал, что шел на изменения исключительно из-за драматургических соображений и для создания наиболее ярких кинематографических образов и сюжетов.

Около 1600 человек принимали участие в батальных сценах. Большинство из снимающихся входили в состав резерва Ирландской армии. Мел Гибсон также привлек к созданию фильма настоящих представителей клана Уоллесов в качестве статистов.

Какое-то время ходил слух о том, что один из членов массовки спутал юного сына Гибсона со стажером “на подхвате” и попросил того принести чашку чая. Заметив эту ситуацию, режиссер кивнул на изнуренного долгими съемками статиста и шепотом подсказал мальчику исполнить просьбу.

Историки считают, что Primae noctis, или право первой ночи, которое упоминается в фильме, никогда не практиковалось дворянами Британии и Ирландии. Подобное поведение могло бы привести к бунтам на и без того трудноуправляемых территориях. Право первой ночи чаще практиковалось в странах континентальной Европы – например, во Франции.

Практически все сцены фильма были отсняты в Ирландии, за исключением эпизодов на Шотландском высокогорье.

После нескольких месяцев съемок батальных сцен самой тяжелой травмой, которую получил кто-либо из актерского состава, стал перелом носа.

В первой версии сценария Маррон дарит маленькому Уильяму розу. Позднее цветок заменили на чертополох, поскольку образ розы – традиционного символа Англии – стал бы неуместным в контексте дальнейших событий.

В одной из сцен, когда шотландский воин указывает своему товарищу на Уильяма, тот отвечает “Это не может быть он – недостаточно высокий”. Этот эпизод стал отсылкой к профессиональной шутке со съемочной площадки: в то время как историческому Уильяму Уоллесу приписывается откровенно гигантский рост в 195 см, Мел Гибсон - обладатель роста в 177 см.

