Яшкина тропа

Четырнадцатилетняя Настя тоскует по умершей матери и ненавидит новую семью отца. Однако вынуждена ехать с ними на хутор в Краснодарском крае, где отец планирует продать старый дом своего деда. Поссорившись с родителями, Настя сбегает из хутора, чтобы вернуться в Москву. За ней увязывается сводный младший брат Петя. Дети ссорятся прямо на железнодорожной станции, заходят внутрь и… попадают в 1942 год. Им предстоит выдержать испытание войной, найти и потерять новых друзей, подружиться с осликом и узнать тайну Яшкиной тропы, спасти эвакуационный поезд и познакомиться со своими предками.