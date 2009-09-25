Оповещения от Киноафиши
Шрам Сербии
Шрам Сербии
Serbian Scars
18+
военный
триллер
боевик
драма
Страна
США
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2008
Премьера в мире
25 сентября 2009
Дата выхода
25 сентября 2009
Россия
18+
25 сентября 2009
Казахстан
25 сентября 2009
США
25 сентября 2009
Украина
Производство
V.P.R. Studios Production
Другие названия
Serbian Scars, Cicatrices serbias, Dragoste interzisă, Feltépett szerb sebek, To timima tis eleftherias, Сръбски белези, Шрам Сербии, イングロリアス・セルビアン
Режиссер
Брент Хафф
В ролях
Владимир Райчич
Майкл Мэдсен
Марк Дакаскос
Клаудия Кристиан
Джо Эстевез
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Шрам Сербии
5.3
Шанхайский связной
(2000)
2.3
Охотники за сокровищами
(2007)
4.3
Окончательный приговор
(2017)
3.7
Последний заезд
(2019)
5.7
Сербский фильм
(2010)
4.9
Точка разлома
(2009)
5.9
Саботаж
(1996)
3.8
Горячие штучки 3D
(2017)
3.3
Заклятье: дитя Молоха
(2019)
7.3
Джон Уик 3
(2019)
4.9
Киллер по вызову
(2019)
2.4
Оракул: игра втемную
(2018)
4.0
Оцените
11
голосов
3.1
IMDb
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
