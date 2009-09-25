Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Шрам Сербии
1 постер
Киноафиша Фильмы Шрам Сербии

Шрам Сербии

Serbian Scars 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 25 сентября 2009
Дата выхода
25 сентября 2009 Россия 18+
25 сентября 2009 Казахстан
25 сентября 2009 США
25 сентября 2009 Украина
Производство V.P.R. Studios Production
Другие названия
Serbian Scars, Cicatrices serbias, Dragoste interzisă, Feltépett szerb sebek, To timima tis eleftherias, Сръбски белези, Шрам Сербии, イングロリアス・セルビアン
Режиссер
Брент Хафф
В ролях
Владимир Райчич
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Марк Дакаскос
Марк Дакаскос
Клаудия Кристиан
Клаудия Кристиан
Джо Эстевез
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Шрам Сербии
Шанхайский связной 5.3
Шанхайский связной (2000)
Охотники за сокровищами 2.3
Охотники за сокровищами (2007)
Окончательный приговор 4.3
Окончательный приговор (2017)
Последний заезд 3.7
Последний заезд (2019)
Сербский фильм 5.7
Сербский фильм (2010)
Точка разлома 4.9
Точка разлома (2009)
Саботаж 5.9
Саботаж (1996)
Горячие штучки 3D 3.8
Горячие штучки 3D (2017)
Заклятье: дитя Молоха 3.3
Заклятье: дитя Молоха (2019)
Джон Уик 3 7.3
Джон Уик 3 (2019)
Киллер по вызову 4.9
Киллер по вызову (2019)
Оракул: игра втемную 2.4
Оракул: игра втемную (2018)

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 11 голосов
3.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Шрам Сербии - смотреть в онлайн-кинотеатре

Шрам Сербии

Похожие фильмы онлайн

Последний заезд
 
Саботаж
 
Джон Уик 3
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше