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В двух шагах от «Рая» В двух шагах от «Рая»
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V dvukh shagakh ot 'Raya'

В двух шагах от «Рая», 1984

1984 / СССР
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

1944 год, Карпаты. Где-то в горах немцы построили стратегически важный объект – склад урановой руды. Именно этому страшному месту, в котором люди получают смертельные дозы облучения, они и дали кодовое название «Рай». Объект тщательно охраняется сразу несколькими немецкими спецслужбами, среди которых отборные части эсэсовцев и альпийские стрелки. Советское командование отправляло одну группу разведчиков за другой, чтобы уничтожить склад, но никто так и не вернулся назад. Тогда было решено поручить эту операцию опытнейшему разведчику – капитану Долгинцеву по прозвищу Седой. Долгинцев собирает новую группу и приступает к выполнению задания. Склад с рудой так хорошо замаскирован, что даже местные проводники не знают о его точном местоположении. Можно пройти буквально в двух шагах от «Рая» и не заметить объект. Но группе Седого все-таки удается обнаружить секретный склад… Смотрите художественный фильм «В двух шагах от «Рая», снятый по мотивам одноименной повести Сергея Наумова.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1984
Возраст 12+
Режиссер
Тимур Золоев
В ролях
Ремигиус Сабулис
Мартиньш Вилсонс
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Виктор Евграфов
Мухтарбек Кантемиров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В двух шагах от «Рая» 2 постера
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В двух шагах от «Рая»
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