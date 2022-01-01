В двух шагах от «Рая», 1984

1944 год, Карпаты. Где-то в горах немцы построили стратегически важный объект – склад урановой руды. Именно этому страшному месту, в котором люди получают смертельные дозы облучения, они и дали кодовое название «Рай». Объект тщательно охраняется сразу несколькими немецкими спецслужбами, среди которых отборные части эсэсовцев и альпийские стрелки. Советское командование отправляло одну группу разведчиков за другой, чтобы уничтожить склад, но никто так и не вернулся назад. Тогда было решено поручить эту операцию опытнейшему разведчику – капитану Долгинцеву по прозвищу Седой. Долгинцев собирает новую группу и приступает к выполнению задания. Склад с рудой так хорошо замаскирован, что даже местные проводники не знают о его точном местоположении. Можно пройти буквально в двух шагах от «Рая» и не заметить объект. Но группе Седого все-таки удается обнаружить секретный склад… Смотрите художественный фильм «В двух шагах от «Рая», снятый по мотивам одноименной повести Сергея Наумова.