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Спасенное поколение
Спасенное поколение, 1959
1959 / СССР
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Жанр:
военный
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О фильме
Рассказ об учительнице Антонине Васильевне, сумевшей вывезти из осажденного Ленинграда и воспитать нескольких детей — сирот.
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Год выпуска
1959
Премьера в мире
4 января 1960
Режиссер
Александр Штейн
В ролях
Раиса Куркина
Николай Елизаров
Анастасия Филиппова
Анатолий Дегтярь
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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