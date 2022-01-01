Спасенное поколение, 1959

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о выходе в прокат О фильме Рассказ об учительнице Антонине Васильевне, сумевшей вывезти из осажденного Ленинграда и воспитать нескольких детей — сирот. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Год выпуска 1959 Премьера в мире 4 января 1960 Режиссер Александр Штейн В ролях Раиса Куркина Николай Елизаров Анастасия Филиппова Анатолий Дегтярь Все актеры и съемочная группа 1 постер

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