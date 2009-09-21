Добровольцы, 2009

За свою карьеру подполковник Майкл Стробл участвовал во многих вооруженных конфликтах, но теперь у него спокойная штабная работа. Его постоянно гложет чувство вины перед парнями, которые по-прежнему рискуют жизнями на полях сражений. Однажды Стробл видит в списках погибших в Ираке имя 19-летнего рядового Ченса Фелпса. Подполковник уговаривает командование отправить его сопровождающим гроба в родной городок Ченса в штате Вайоминг.