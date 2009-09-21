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Taking Chance

Добровольцы, 2009

2009 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

За свою карьеру подполковник Майкл Стробл участвовал во многих вооруженных конфликтах, но теперь у него спокойная штабная работа. Его постоянно гложет чувство вины перед парнями, которые по-прежнему рискуют жизнями на полях сражений. Однажды Стробл видит в списках погибших в Ираке имя 19-летнего рядового Ченса Фелпса. Подполковник уговаривает командование отправить его сопровождающим гроба в родной городок Ченса в штате Вайоминг.

  • Когда Стробл и гроб с рядовым Фелпсом покидают ангар в Миннеаполисе, на заднем плане появляется большой чартерный самолет авиакомпании Kalitta Air. В 2007 году Конгресс США принял закон, согласно которому тела военнослужащих больше не должны доставляться на родину в грузовом отсеке авиалайнеров, как это было с Ченсом Фелпсом. Сейчас останки транспортируют на небольших реактивных самолетах.
  • Министерство обороны США запретило СМИ освещать тему доставки тел погибших на войне в Персидском заливе ветеранов. Однако помощь съемочной группе фильма оказывали сами военные, предоставляя различную секретную информацию.
  • Премьера фильма состоялась на телеканале НВО, минуя кинотеатральный прокат, который изначально планировался.

Фильм основан на реальной истории и рассказывает о путешествии на Родину подполковника Майкла Стробла, сопровождающего в маленький городок в штате Вайоминг гроб с телом погибшего в Ираке 19-летнего юноши.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 30 мая 2010
Премьера в мире 21 сентября 2009
Возраст 18+
Режиссер
Росс Кац
В ролях
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Том Олдредж
Николас Арт
Бланш Бэйкер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Добровольцы 3 постера
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Добровольцы

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 13:59
HYDRA снова с нами, пошел закупать ништяки на KRAKEN - 2krn . me
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