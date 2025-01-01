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Киноафиша Фильмы Парень из тайги

Парень из тайги

Paren iz taygi 18+
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О фильме

О трудовых подвигах золотоискателей, старого партизана Федора Потанина и его сына передовика Степана.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1941
Премьера в мире 13 мая 1941
Дата выхода
13 мая 1941 Россия
11 ноября 1941 США
Производство Мосфильм
Другие названия
Paren iz taygi, Goldsucher, Legény a tajgáról, Mladić iz Tajge, Omul din Taiga, Prairie Station, Парень из тайги
Режиссер
Ольга Преображенская
Иван Правов
В ролях
Иван Переверзев
Иван Переверзев
Владимир Гардин
Павел Герага
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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