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Парень из тайги
Парень из тайги
Paren iz taygi
18+
Напомним о выходе в прокат
военный
О фильме
О трудовых подвигах золотоискателей, старого партизана Федора Потанина и его сына передовика Степана.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
1941
Премьера в мире
13 мая 1941
Дата выхода
13 мая 1941
Россия
11 ноября 1941
США
Производство
Мосфильм
Другие названия
Paren iz taygi, Goldsucher, Legény a tajgáról, Mladić iz Tajge, Omul din Taiga, Prairie Station, Парень из тайги
Режиссер
Ольга Преображенская
Иван Правов
В ролях
Иван Переверзев
Владимир Гардин
Павел Герага
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.1
IMDb
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