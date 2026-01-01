Трудная жизнь у Сильвио Магноцци. Жена его бросила, за участие в политических выступлениях он попадает в тюрьму, а когда выходит на свободу, отказывается от выгодной работы у богатого промышленника и снова пускается во все тяжкие.
Una vita difficile, A Difficult Life, Uma Vida Difícil, Una vida difícil, Une vie difficile, Трудная жизнь, A siker ára, Das Leben ist schwer, Det svære liv, Egy nehéz élet, Paliozoi paliokosme, Viață dificilă, Życie nie jest łatwe, Παλιοζωή, Журналист из Рима, Тежак живот, Труден живот, 困難な人生, 艰辛的生活