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Постер фильма Трудная жизнь
8.1
Киноафиша Фильмы Трудная жизнь
8.1

Трудная жизнь

, 1961
Una vita difficile
Италия / комедия, драма, военный / 18+
Постер фильма Трудная жизнь
8.1

О фильме

Трудная жизнь у Сильвио Магноцци. Жена его бросила, за участие в политических выступлениях он попадает в тюрьму, а когда выходит на свободу, отказывается от выгодной работы у богатого промышленника и снова пускается во все тяжкие.

В ролях

Альберто Сорди
Альберто Сорди
Silvio Magnozzi
Леа Массари
Леа Массари
Elena Pavinato
Франко Фабрици
Franco Simonini
Клаудио Гора
Commendatore Bracci
Лина Волонги
Amalia Pavinato - madre di Elena
Antonio Centa
Carlo - l'amico di Elena
Мино Доро
Gino 'Ragana' - proprietario del night club
Даниэле Варгас
Marchese Capperoni
Лоредана Нушиак
Giovanna - amica di Elena
Borante Domizlaff
Il soldato tedesco ucciso da Elena
Режиссер Дино Ризи
Сценарист Родольфо Сонего
Композитор Карло Савина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 19 декабря 1961
Дата выхода
19 декабря 1961 Италия
10 июня 1963 СССР
22 июня 2021 Франция
28 июля 1962 Швейцария 0
Сборы в мире $71 630
Производство Dino de Laurentiis Cinematografica
Другие названия
Una vita difficile, A Difficult Life, Uma Vida Difícil, Una vida difícil, Une vie difficile, Трудная жизнь, A siker ára, Das Leben ist schwer, Det svære liv, Egy nehéz élet, Paliozoi paliokosme, Viață dificilă, Życie nie jest łatwe, Παλιοζωή, Журналист из Рима, Тежак живот, Труден живот, 困難な人生, 艰辛的生活

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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