Альба Регия

Альба Регия

Alba Regia 18+
О фильме

Драма о событиях Второй мировой войны.
Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 30 марта 1961
Дата выхода
30 марта 1961 Венгрия
23 октября 1961 СССР
Производство Hunnia Filmstúdió
Другие названия
Alba Regia, Alba Regia... bitte kommen, Forfulgt af Gestapo, Jeg kommer tilbage, Les cigognes s'envolent à l'aube, Peitenimi 'Alba Regia', Альба Регия, Альба Регія
Режиссер
Михай Семеш
В ролях
Татьяна Самойлова
Татьяна Самойлова
Миклош Габор
Имре Радай
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
