О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Альба Регия
Альба Регия
Alba Regia
18+
Напомним о выходе в прокат
военный
драма
О фильме
Драма о событиях Второй мировой войны.
Развернуть
Страна
Венгрия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1961
Премьера в мире
30 марта 1961
Дата выхода
30 марта 1961
Венгрия
23 октября 1961
СССР
Производство
Hunnia Filmstúdió
Другие названия
Alba Regia, Alba Regia... bitte kommen, Forfulgt af Gestapo, Jeg kommer tilbage, Les cigognes s'envolent à l'aube, Peitenimi 'Alba Regia', Альба Регия, Альба Регія
Режиссер
Михай Семеш
В ролях
Татьяна Самойлова
Миклош Габор
Имре Радай
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
11
голосов
6.1
IMDb
