Отзывы о фильме
Максим Александров 12 декабря 2023, 20:00
Фильм заставляет лишний раз задуматься о смысле жизни и о том, что же в ней главное?
Киноафиша.инфо 13 декабря 2023, 11:55
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
В 1943 году польский еврей, которому удалось бежать из Варшавского гетто, обслуживает столики в ресторане во Франкфурте, притворяясь французом, и мстит нацистам своим уникальным способом.
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