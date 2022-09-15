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Постер фильма Филип
7.2
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7.2

Филип

, 2022
Filip
Польша / драма, исторический, военный / 18+
Постер фильма Филип
7.2

О фильме

В 1943 году польский еврей, которому удалось бежать из Варшавского гетто, обслуживает столики в ресторане во Франкфурте, притворяясь французом, и мстит нацистам своим уникальным способом.

В ролях

Эрик Кульм
Filip
Виктор Мютле
Pierre
Каролина Хартиг
Lisa
Зои Штрауб
Blanka
Виктор Мейтеле
Pierre
Сандра Дрымальска
Сандра Дрымальска
Marlena
Майя Шопа
Sara
Габриэль Рааб
Baumuller
Богдан Грачук
Eissler
Вернер Бирмайер
Brutsch
Ondrej Kraus
Bohumil
Режиссер Михал Квечиньский
Сценарист Михал Квечиньский, Michal Matejkiewicz, Anna Gronowska, Pawel Rzewuski
Композитор Robot Koch
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 октября 2023
Премьера в мире 15 сентября 2022
Дата выхода
14 апреля 2023 Великобритания
14 апреля 2023 Литва N
3 марта 2023 Польша
3 марта 2023 Румыния 18
29 июня 2023 Украина
Сборы в мире $1 188 838
Производство Telewizja Polska (TVP), Akson Studio
Другие названия
Filip, Al servicio del Reich, Servindo Nazistas, Филип, Хто ти, Філіпе?, フィリップ

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb
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Обновлено 30 июля 2026
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