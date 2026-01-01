Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Англия в период Второй мировой войны. Элис вынуждена в одиночку поддерживать хозяйство фермы, в то время как ее муж находится в плену у японцев. Скрываясь от военного патруля на ферму попадает дезертир Бартон. В обмен на помощь по хозяйству Элис укрывает у себя Бартона под видом сестры, переодев его в женскую одежду. Между Элис и Бартоном завязываются любовные отношения, но неожиданно на «сестру» положил глаз местный сержант….
|1 января 1972
|Великобритания