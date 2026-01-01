Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Тройное эхо
Рейтинг IMDb: 6.4
Тройное эхо

The Triple Echo 18+
О фильме

Англия в период Второй мировой войны. Элис вынуждена в одиночку поддерживать хозяйство фермы, в то время как ее муж находится в плену у японцев. Скрываясь от военного патруля на ферму попадает дезертир Бартон. В обмен на помощь по хозяйству Элис укрывает у себя Бартона под видом сестры, переодев его в женскую одежду. Между Элис и Бартоном завязываются любовные отношения, но неожиданно на «сестру» положил глаз местный сержант….

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 января 1972
Дата выхода
1 января 1972 Великобритания
MPAA R
Производство Hemdale, Senta Productions
Другие названия
The Triple Echo, Das dreifache Echo, Desertiert - Der Kampf ums Überleben, Det sidste skud, Katazitoumenos lipotaktis, La máscara y la piel, O triplo eco, Soldier in Skirts, Trágica Decisão, Triple Écho, Triplo eco, Üçlü oyun, Тройное эхо
Режиссер
Майкл Аптед
Майкл Аптед
В ролях
Кеннет Колли
Оливер Рид
Брайан Дикон
Гленда Джексон
Гленда Джексон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
10 голосов
6.4 IMDb
Отзывы о фильме

