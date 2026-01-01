В ролях
Liliana Tari
Maria Concetta
Кристина Донадио
Amica di Anna
Rosaria della Femmina
Amante di Jimmy
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Лилиана Кавани
Сценарист
Катрин Брейя, Curzio Malaparte, Роберт Кац, Лилиана Кавани
Композитор
Лало Шифрин
Детали фильма
Страна
Франция / Италия
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
1981
Премьера в мире
27 августа 1981
Дата выхода
|27 августа 1981
|Германия
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|25 ноября 1981
|Италия
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|6 ноября 2025
|Литва
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|N16
|24 ноября 1981
|Франция
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Производство
Opera Film Produzione, Gaumont
Другие названия
La pelle, The Skin, Die Haut, La piel, A Pele, Koža, La peau, A bőr, Dvě tváře války, Koza, Kůže, La pell, Pielea, Skóra, Ten, To derma, Το δέρμα, Кожата, Шкура, 狂える戦場