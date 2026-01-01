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Постер фильма Шкура
6.7
Киноафиша Фильмы Шкура
6.7

Шкура

, 1981
La pelle
Франция, Италия / военный, драма / 18+
Постер фильма Шкура
6.7

О фильме

Действие фильма происходит в Италии в конце Второй мировой войны, после высадки там американских войск.

В ролях

Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Curzio Malaparte
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Кен Маршалл
Jimmy Wren
Александра Кинг
Deborah Wyatt
Карло Джуффре
Eduardo Mazzullo
Янн Бабиле
Jean-Louis
Жанна Валери
Principessa a Capri
Liliana Tari
Maria Concetta
Пеппе Барра
Sarto
Кристина Донадио
Amica di Anna
Rosaria della Femmina
Amante di Jimmy
Режиссер Лилиана Кавани
Сценарист Катрин Брейя, Curzio Malaparte, Роберт Кац, Лилиана Кавани
Композитор Лало Шифрин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 27 августа 1981
Дата выхода
27 августа 1981 Германия
25 ноября 1981 Италия
6 ноября 2025 Литва N16
24 ноября 1981 Франция
Производство Opera Film Produzione, Gaumont
Другие названия
La pelle, The Skin, Die Haut, La piel, A Pele, Koža, La peau, A bőr, Dvě tváře války, Koza, Kůže, La pell, Pielea, Skóra, Ten, To derma, Το δέρμα, Кожата, Шкура, 狂える戦場

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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