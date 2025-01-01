1942 год. После ранения, полученного на фронте, лейтенант Сергей Белов попадает в МУР, в отдел по борьбе с бандитизмом. Вместе со старшим коллегой, майором Даниловым, он берется за расследование загадочного дела. В московской квартире ювелира Ивановского были обнаружены три трупа – хозяина, его жены и сына, приехавшего навестить родных после лечения в госпитале. Кроме того, на месте преступления был убит один из налетчиков, здесь же лежал пустой инкассаторский ящик. Что произошло в квартире ювелира? Какую роль в этом сыграла немецкая разведка?