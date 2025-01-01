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По данным уголовного розыска...

Po dannym ugolovnogo rozyska 18+
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О фильме

1942 год. После ранения, полученного на фронте, лейтенант Сергей Белов попадает в МУР, в отдел по борьбе с бандитизмом. Вместе со старшим коллегой, майором Даниловым, он берется за расследование загадочного дела. В московской квартире ювелира Ивановского были обнаружены три трупа – хозяина, его жены и сына, приехавшего навестить родных после лечения в госпитале. Кроме того, на месте преступления был убит один из налетчиков, здесь же лежал пустой инкассаторский ящик. Что произошло в квартире ювелира? Какую роль в этом сыграла немецкая разведка?

  • Фильм снят по повести Эдуарда Хруцкого «Тревожный август». 
  • «По данным уголовного розыска…» – дебютная работа выпускника ВГИКа Валерия Михайловского. Впоследствии режиссер снял еще несколько картин, таких как «Тайная прогулка» (1985) и «Тайна золотого браслета» (1988). 
  • Съемки картины проходили в Москве. Зрители могут увидеть в кадре такие места столицы 1970-х годов, как кинотеатр «Ударник», Тишинский рынок, в послевоенное время пользовавшийся особым успехом у горожан, Ивановская горка и другие. 
  • Леонид Неведомский (майор Данилов) и Алексей Эйбоженко (сотрудник госбезопасности Королев) ранее снимались вместе в фильме «Доверие» (1975).

Действие происходит во время Великой Отечественной войны. Группа немецких агентов, воспользовавшись документами погибшего инкассатора, сумели проникнуть глубоко в сердце СССР. Вдалеке от линии фронта отважные сотрудники уголовного розыска вступают в противостояние агентами экстра-класса.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 декабря 1979
Дата выхода
5 октября 1980 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Po dannym ugolovnogo rozyska, По данным уголовного розыска...
Режиссер
Валерий Михайловский
В ролях
Геннадий Крынкин
Александр Соловьев
Александр Соловьев
Леонид Неведомский
Алексей Эйбоженко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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По данным уголовного розыска...
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