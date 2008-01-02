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Чтец, 2008

2008 / США / Германия
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48 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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По воле случая подросток Михаэль Берг знакомится с 36-летней Ханной Шмиц. Его неудержимо тянет к этой красивой женщине, и вскоре между ними вспыхивает роман. По просьбе Ханны юноша часто читает ей вслух. Берг по-настоящему привязывается к любовнице, но неожиданно она бесследно исчезает. Спустя восемь лет герой, будучи студентом юридического факультета, оказывается на процессе по делу надзирательниц Освенцима. Среди других женщин на скамье подсудимых молодой человек видит Ханну. Зная, что женщина неграмотна, Михаэль понимает - многие улики против нее сфальсифицированы. Но единственное, что он может сделать для Ханны - это начитывать на пленку книги и передавать записи ей в тюрьму...

  • На момент начала съёмок Давиду Кроссу, сыгравшему Михаэля, ещё не исполнилось 18 лет. Поэтому создатели фильма отложили съемки откровенных сцен до совершеннолетия актера. 
  • Специально для съемок фильма Давид Кросс начал изучать английский язык. 
  • Фильм снят по одноименному роману Бернхарда Шлинка. Писатель признавался, что с самого начала представлял в роли Ханны Кейт Уинслет. 
  • На роль главной героини рассматривались кандидатуры Николь Кидман, Наоми Уоттс, Марион Котийяр, Анджелины Джоли.

Мальчик влюбляется в женщину в два раза его старше. Она любит, когда ей читают, ну и не только, разумеется. Потом она исчезает, и восемь лет спустя, в шестидесятые, во время процессов над нацистами в послевоенной германии мальчик — уже студент-юрист — встречает свою любовь на скамье подсудимых. Она, как выяснилось, участвовала в Марше смерти — "эвакуации" заключенных, в основном евреев, из Освенцима.

8.0 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 10 декабря 2008
Премьера в мире 2 января 2008
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Долдри
Стивен Долдри
В ролях
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Рейф Файнес
Александра Мария Лара
Александра Мария Лара
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Каролина Херфурт
Каролина Херфурт
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела, хороший фильм.
Ханна мне понравилась. Не могу и не хочу согласиться, что она тупая и безнравственная. Нежная, мудрая женщина,… Читать дальше…
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 14:00
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