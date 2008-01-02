Чтец, 2008

По воле случая подросток Михаэль Берг знакомится с 36-летней Ханной Шмиц. Его неудержимо тянет к этой красивой женщине, и вскоре между ними вспыхивает роман. По просьбе Ханны юноша часто читает ей вслух. Берг по-настоящему привязывается к любовнице, но неожиданно она бесследно исчезает. Спустя восемь лет герой, будучи студентом юридического факультета, оказывается на процессе по делу надзирательниц Освенцима. Среди других женщин на скамье подсудимых молодой человек видит Ханну. Зная, что женщина неграмотна, Михаэль понимает - многие улики против нее сфальсифицированы. Но единственное, что он может сделать для Ханны - это начитывать на пленку книги и передавать записи ей в тюрьму...
Мальчик влюбляется в женщину в два раза его старше. Она любит, когда ей читают, ну и не только, разумеется. Потом она исчезает, и восемь лет спустя, в шестидесятые, во время процессов над нацистами в послевоенной германии мальчик — уже студент-юрист — встречает свою любовь на скамье подсудимых. Она, как выяснилось, участвовала в Марше смерти — "эвакуации" заключенных, в основном евреев, из Освенцима.
Ханна мне понравилась. Не могу и не хочу согласиться, что она тупая и безнравственная. Нежная, мудрая женщина,… Читать дальше…