Чтец, 2008

По воле случая подросток Михаэль Берг знакомится с 36-летней Ханной Шмиц. Его неудержимо тянет к этой красивой женщине, и вскоре между ними вспыхивает роман. По просьбе Ханны юноша часто читает ей вслух. Берг по-настоящему привязывается к любовнице, но неожиданно она бесследно исчезает. Спустя восемь лет герой, будучи студентом юридического факультета, оказывается на процессе по делу надзирательниц Освенцима. Среди других женщин на скамье подсудимых молодой человек видит Ханну. Зная, что женщина неграмотна, Михаэль понимает - многие улики против нее сфальсифицированы. Но единственное, что он может сделать для Ханны - это начитывать на пленку книги и передавать записи ей в тюрьму...