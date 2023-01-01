Торпедоносцы, 1983

1944 год, идет Великая Отечественная Война. На заполярном аэродроме базируется полк морской авиации Северного флота. От разведчиков приходят данные о том, что немецкие войска готовятся нанести удар по позициям Красной Армии. Принять бой вылетает эскадрилья под командованием подполковника Фоменко. В это же время в расположение полка возвращается после ранения старший лейтенант Белобров. Он узнает, что его невеста вышла замуж за другого пилота, майора Плотникова, одного и тех, кто отправился в опасный бой.