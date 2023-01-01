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Торпедоносцы Торпедоносцы
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Торпедоносцы, 1983

1983 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

1944 год, идет Великая Отечественная Война. На заполярном аэродроме базируется полк морской авиации Северного флота. От разведчиков приходят данные о том, что немецкие войска готовятся нанести удар по позициям Красной Армии. Принять бой вылетает эскадрилья под командованием подполковника Фоменко. В это же время в расположение полка возвращается после ранения старший лейтенант Белобров. Он узнает, что его невеста вышла замуж за другого пилота, майора Плотникова, одного и тех, кто отправился в опасный бой.

  • Фильм снят по мотивам неоконченной повести Юрия Германа “Здравствуйте, Мария Николаевна”, которую завершили его сын Алексей Герман со своей супругой, драматургом Светланой Кармалитой. 
  • Фильм посвящен летчикам Краснознаменного Северного флота. 
  • Сценарист Алексей Герман не указан в титрах, поскольку он был уволен с “Ленфильма” и работал неофициально. 
  • Фильм снимали в городе Полярный Мурманской области. 
  • Самолет Ил-4, показанный в фильме, был собран из четырех самолетов, найденных на Кольском полуострове. Он не летал, но был способен самостоятельно ездить по аэродрому.
  • Эпизоды в клубе были сняты в Доме офицеров флота и в матросском клубе в гарнизоне ВВС ВМФ в Выборге.
  • Действия главных героев основаны на реальном подвиге летчика А.А. Баштыркова и его экипажа, совершивших таран и упавших на самолете в море.

Фильм по мотивам военных рассказов Юрия Германа. 1944-й год. Вторая мировая война. Полк морской авиации базируется на небольшом аэродроме. Для летчиков это одновременно — и фронт, и тыл. Они выполняют боевые задания и возвращаются к своим семьям. Но каждый вылет может оказаться последним.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 1 августа 1983
Возраст 12+
Режиссер
Семён Аранович
В ролях
Родион Нахапетов
Алексей Жарков
Алексей Жарков
Андрей Болтнев
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Торпедоносцы 2 постера
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Торпедоносцы

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