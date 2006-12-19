Письма с Иводзимы, 2006

Япония, Вторая мировая война. Командование обороной острова Иводзима назначен генерал Тадамити Курибаяси. В то время как прошедшего стажировку в Америке Курибаяси упрекают за излишнюю мягкость и даже трусость, сам он пытается наладить взаимоотношения офицеров и солдат, защищающих важный стратегический пункт на подступах к стране.
Другой взгляд на трагическую битве при Иводзиме, ставшую не только историческим событием, переломным моментом в ходе Тихоокеанской кампании США против Японии, но и столкновением культур и мировоззрений.
на порядок сильнее Флагов наших отцов
Вообще, убеждаюсь, что Иствуд своё кино не под русский менталитет снимает.