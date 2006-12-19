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Письма с Иводзимы Письма с Иводзимы
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Letters from Iwo Jima

Письма с Иводзимы, 2006

2006 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Япония, Вторая мировая война. Командование обороной острова Иводзима назначен генерал Тадамити Курибаяси. В то время как прошедшего стажировку в Америке Курибаяси упрекают за излишнюю мягкость и даже трусость, сам он пытается наладить взаимоотношения офицеров и солдат, защищающих важный стратегический пункт на подступах к стране.

  • Картина входит в состав дилогии режиссера Клинта Иствуда, посвященной битве за остров Иводзима и показывает происходящее глазами японцев. Американский взгляд на сражение представлен в фильме «Флаги наших отцов» (2006). Обе ленты снимались примерно в одно и то же время на территории Иводзимы. Члены обеих съемочных групп регулярно пересекались и сотрудничали друг с другом, но официально только один актер снялся в обеих частях дилогии.
  • В основу сценария лег сборник писем генерала императорской японской армии Тадамити Курибаяси.
  • Натурные съемки прошли непосредственно на Иводзиме, а также на территории Исландии и штата Калифорния, США.
  • Роль японского транспортного самолета Ki-56 фирмы Kawasaki исполнил легкий военно-транспортный C-45F Expeditor американской фирмы Beech, а в качестве японского военного внедорожника был задействован автомобиль ГАЗ-69А.

Другой взгляд на трагическую битве при Иводзиме, ставшую не только историческим событием, переломным моментом в ходе Тихоокеанской кампании США против Японии, но и столкновением культур и мировоззрений.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 15 марта 2007
Премьера в мире 19 декабря 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик КароПрокат
Бюджет $19 000 000
Режиссер
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
В ролях
Кен Ватанабе
Кен Ватанабе
Кадзунари Ниномия
Шидо Накамура
Юки Мацудзаки
Хироси Ватанабе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Письма с Иводзимы 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В американском кино японцы или, допустим, вьетконговцы в подавляющем большинстве случаев были обезличенной темной силой, нечеловеческой и страшной, идущей единым фронтом на психологически расслоенный мир американских солдат. Однако эта принципиальная анонимность врага, это отсутствие лиц в противоборствующем стане, доведенное десять лет назад Анджеем Вайдой до логического предела в «Страстной неделе» (только не на дальневосточно-индокитайском, разумеется, а на польско-немецком материале), было…
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523561 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень, сравнения с бондарчуком смешны.



на порядок сильнее Флагов наших отцов



Вообще, убеждаюсь, что Иствуд своё кино не под русский менталитет снимает.
Кинокритик 2 апреля 2015, 12:51
Прекрасная лирическая драма о войне.
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саундтрек фильма Письма с Иводзимы
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