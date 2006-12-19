Письма с Иводзимы, 2006

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В американском кино японцы или, допустим, вьетконговцы в подавляющем большинстве случаев были обезличенной темной силой, нечеловеческой и страшной, идущей единым фронтом на психологически расслоенный мир американских солдат. Однако эта принципиальная анонимность врага, это отсутствие лиц в противоборствующем стане, доведенное десять лет назад Анджеем Вайдой до логического предела в «Страстной неделе» (только не на дальневосточно-индокитайском, разумеется, а на польско-немецком материале), было…