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Через воды Через воды
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Fuglene over sundet

Через воды, 2016

2016 / Дания
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14 голосов
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О фильме

Еврейский музыкант и его семья обращаются за помощью к датчанам, пытающимся бежать в Швецию, чтобы спастись от нацистских солдат.

6.2 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 27 октября 2016
Возраст 12+
Режиссер
Николо Донато
В ролях
Давид Денсик
Давид Денсик
Даница Чурчич
Даница Чурчич
Якоб Седергрен
Николас Бро
Николас Бро
Лаура Бро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Через воды 2 постера
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До 1943 года нацисты не трогали евреев в Дании, и джазовый музыкант Арне Иткин (Давид Денсик) не верил, что ситуация может измениться. Успокаивая жену Мириам (Даница Чурчич), он самозабвенно проговаривал, что Дания не Польша, и им ничего не угрожает. В планах у музыканта была запись новой пластинки на студии, и уезжать из Копенгагена он не собирался. Арне потратил крупную сумму денег на новую гитару и был не готов к тратам, связанным с бегством из страны. Семья Иткин чудом спаслась во время…
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саундтрек фильма Через воды
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Фестиваль датского кино DANISH WAVE 9 пройдет в трех городах России 18 октября в Москве открывается Фестиваль датского кино DANISH WAVE 9, который также пройдет в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Фильмом открытия станет драма Йеспера В. Нильсена «Настанет
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5 октября 2017 03:04
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