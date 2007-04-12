07 меняет курс, 2007

Российские военные специалисты создали устройство, позволяющее нашим самолетам становиться невидимыми для радаров. Экипаж Ту-160, состоящий из трех военных летчиков и летчицы-испытательницы — разработчицы этого устройства, принимает участие в совместных с НАТО учениях в Атлантическом океане. Ту-160 сопровождали два истребителя Су-27 и самолет дальней радиолокационной разведки A-50. А в это время некая террористическая группа разрабатывает операцию, цель которой — захватить в воздухе Ту-160 и завладеть секретным устройством. Члены экипажа, попавшие в опаснейшую ситуацию, делают все возможное и невозможное, чтобы сорвать планы преступников...

Развернуть