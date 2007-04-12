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07 меняет курс
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07 меняет курс, 2007

2007 / Россия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме
Российские военные специалисты создали устройство, позволяющее нашим самолетам становиться невидимыми для радаров. Экипаж Ту-160, состоящий из трех военных летчиков и летчицы-испытательницы — разработчицы этого устройства, принимает участие в совместных с НАТО учениях в Атлантическом океане. Ту-160 сопровождали два истребителя Су-27 и самолет дальней радиолокационной разведки A-50. А в это время некая террористическая группа разрабатывает операцию, цель которой — захватить в воздухе Ту-160 и завладеть секретным устройством. Члены экипажа, попавшие в опаснейшую ситуацию, делают все возможное и невозможное, чтобы сорвать планы преступников...
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 12 апреля 2007
Премьера в мире 12 апреля 2007
Режиссер
Владимир Потапов
В ролях
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Анна Тараторкина
Анна Тараторкина
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Борис Галкин
Борис Галкин
Сергей Маховиков
Сергей Маховиков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 07 меняет курс 1 постер
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