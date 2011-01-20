Тихая застава, 2010

В Таджикистане уже несколько лет ведется гражданская война. Чтобы отрегулировать поставки оружия и боеприпасов со стороны Афганистана, общую границу двух стран охраняют российские пограничники во главе с добродушным и тихим капитаном Панковым. Покой пограничной заставы, прозванной Тихой, нарушает лишь прибытие группы разведчиков во главе с лейтенантом Бобровским. Во время вылазки герои выясняют, что к ним движется крупная группировка душманов, которые хотят прорвать заслон и дойти до самого Душанбе, чтобы свергнуть правительство и установить в стране власть шариата. Смогут ли герои остановить превосходящие силы врага?