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Тихая застава Тихая застава
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Тихая застава, 2010

2010 / Россия
7.3 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Таджикистане уже несколько лет ведется гражданская война. Чтобы отрегулировать поставки оружия и боеприпасов со стороны Афганистана, общую границу двух стран охраняют российские пограничники во главе с добродушным и тихим капитаном Панковым. Покой пограничной заставы, прозванной Тихой, нарушает лишь прибытие группы разведчиков во главе с лейтенантом Бобровским. Во время вылазки герои выясняют, что к ним движется крупная группировка душманов, которые хотят прорвать заслон и дойти до самого Душанбе, чтобы свергнуть правительство и установить в стране власть шариата. Смогут ли герои остановить превосходящие силы врага? 

  • Фильм снят по одноименной повести Валерия Поволяева, сценариста, прозаика и ветерана афганской войны, который создал это произведение на основе собственного боевого опыта, а также на основе реальных событий, произошедших 13 июля 1993 года, когда группа пограничников 11 часов отражала атаки афганских боевиков. 
  • Производство фильма заняло более трех лет. Съемки на натуре велись в окрестностях Новороссийска, где были найдены скалы, точь-в-точь похожие на таджикские. Музыку к готовому фильму написал великий российский кинокомпозитор Эдуард Артемьев. 

Бой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в Республике Таджикистан произошел во вторник 13 июля 1993 года. Афганские и таджикские боевики попытались прорваться на территорию этой страны. Российские военные 11 часов отражали атаки противника, 25 человек погибло. После этого наши отступили. Позднее в тот же день застава была отбита. По итогам боя шестеро пограничников были удостоены звания Героя Российской Федерации, в том числе четверо — посмертно.

7.3 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 20 января 2011
Премьера в мире 20 января 2011
Возраст 16+
Прокатчик Панорама Кино
Режиссер
Сергей Маховиков
Сергей Маховиков
В ролях
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Сергей Селин
Сергей Селин
Игорь Савочкин
Игорь Савочкин
Юрий Коновалов
Азамат Нигманов
Азамат Нигманов
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня смотрел «Тихую заставу», не скажу, что случайно попал, слышал об этой картине от друга-погранца. Достойный фильм , зря равняют с 9 ротой.… Читать дальше…
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