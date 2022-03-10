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Постер фильма Нелли и Надин
7.3
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7.3

Нелли и Надин

, 2022
Nelly & Nadine
Бельгия, Норвегия, Швеция / документальный, исторический, военный / 18+
Постер фильма Нелли и Надин
7.3

В ролях

Анн Косенс
Анн Косенс
Trien de Haan-Zwagerman
Self
Lola Sylman
Self
Nadine Hwang
Self
Sylvie Bianchi
Self
Christian
self, Sylvie Bianchi's husband
Nelly Mousset Vos
Self
Joan Schenkar
Self
Natalie Clifford Barney
Self
Jack
Self
Raymond
Self
Режиссер Магнус Герттен
Сценарист Магнус Герттен, Джеспер Осмунд
Композитор Marthe Belsvik Stavrum
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Норвегия / Швеция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 6 июня 2023
Премьера в мире 10 марта 2022
Дата выхода
27 ноября 2024 Франция
Сборы в мире $106
Производство Auto Images AB, Malmö, Associate Directors, UpNorth Film
Другие названия
Nelly & Nadine, Nelly & Nadine - Eine wahrhaft unglaubliche Liebesgeschichte, Nelly & Nadine - forbudt kærlighed i KZ-lejren, Nelly i Nadine, Nelly och Nadine, Nelly Ve'Nadine, Νέλι και Ναντίν, Неллі і Надін, 넬리와 나딘, 閣樓上的秘密, Nelly and Nadine: Ravensbruck. 1944

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 22 ноября 2024

Отзывы о фильме

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