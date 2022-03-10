Нелли и Надин , 2022

В ролях
Trien de Haan-Zwagerman
Self
Christian
self, Sylvie Bianchi's husband
Natalie Clifford Barney
Self
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Marthe Belsvik Stavrum
Детали фильма
Страна
Бельгия / Норвегия / Швеция
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
6 июня 2023
Премьера в мире
10 марта 2022
Сборы в мире
$106
Производство
Auto Images AB, Malmö, Associate Directors, UpNorth Film
Другие названия
Nelly & Nadine, Nelly & Nadine - Eine wahrhaft unglaubliche Liebesgeschichte, Nelly & Nadine - forbudt kærlighed i KZ-lejren, Nelly i Nadine, Nelly och Nadine, Nelly Ve'Nadine, Νέλι και Ναντίν, Неллі і Надін, 넬리와 나딘, 閣樓上的秘密, Nelly and Nadine: Ravensbruck. 1944