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Освобождение: Огненная дуга Освобождение: Огненная дуга
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Освобождение: Огненная дуга, 1969

1969 / СССР / ГДР / Польша / Италия
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16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Под Сталинградом немцы потерпели большое поражение, но решающая битва еще впереди. Где, когда, какими средствами противник нанесет удар? Военачальники считают, что летом Германия будет драться за Донбасс в районе Курской дуги. Генштаб начинает разработку плана и подготовку к сражению, которое решит исход войны. На рассвете 5 июля в 5.30 утра немецкие войска переходят в наступление. Началось самое крупное танковое сражение в мировой истории - Курская битва. 
Обратившись к стилистике эпического полотна, Юрий Озеров с документальной точностью воссоздал исторические события Второй мировой войны, органично вписав в сюжет реальных и вымышленных персонажей. Фильм вместил в себя целую галерею образов рядовых бойцов и выдающихся полководцев Красной армии. Над картиной работали непосредственные участники Великой Отечественной войны. В составе съемочной группы были фронтовики, в том числе режиссер Юрий Озеров, оператор Игорь Слабневич и многие другие. Тысячи солдат, сотни единиц боевой техники, почти полное отсутствие декораций, интернациональный актерский состав, десятки кинематографистов из разных стран работали над фильмом.

 

 

7.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1969
Премьера в России 7 мая 1970
Премьера в мире 7 мая 1970
Возраст 12+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Юрий Озеров
Юрий Озеров
В ролях
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Николай Олялин
Николай Олялин
Лариса Голубкина
Лариса Голубкина
Фриц Диц
Петер Штурм
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Освобождение: Огненная дуга 3 постера
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Освобождение: Огненная дуга
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