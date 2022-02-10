Освобождение: Огненная дуга, 1969

Под Сталинградом немцы потерпели большое поражение, но решающая битва еще впереди. Где, когда, какими средствами противник нанесет удар? Военачальники считают, что летом Германия будет драться за Донбасс в районе Курской дуги. Генштаб начинает разработку плана и подготовку к сражению, которое решит исход войны. На рассвете 5 июля в 5.30 утра немецкие войска переходят в наступление. Началось самое крупное танковое сражение в мировой истории - Курская битва.

Обратившись к стилистике эпического полотна, Юрий Озеров с документальной точностью воссоздал исторические события Второй мировой войны, органично вписав в сюжет реальных и вымышленных персонажей. Фильм вместил в себя целую галерею образов рядовых бойцов и выдающихся полководцев Красной армии. Над картиной работали непосредственные участники Великой Отечественной войны. В составе съемочной группы были фронтовики, в том числе режиссер Юрий Озеров, оператор Игорь Слабневич и многие другие. Тысячи солдат, сотни единиц боевой техники, почти полное отсутствие декораций, интернациональный актерский состав, десятки кинематографистов из разных стран работали над фильмом.