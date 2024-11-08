Яков. Сын Сталина

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Яков Джугашвили. Сын великого Сталина. В этом судьба и трагедия Якова. Война, бомбежки, плен, концлагерь — его жизнь не была похожа на счастливую сказку, но он должен рассказать о ней правду — людям и отцу. Лени Рифеншталь. Красивая, умная и обворожительная королева кинематографа, любимый режиссер Гитлера. Ее цель, не только снять фильм о сыне великого вождя, но и выполнить секретное задание Третьего рейха. Страшная правда, сжигавшая Якова Сталина изнутри и открытая только Лени Рифеншталь, перевернет их жизни и сплетет их судьбы в единый узел любви, предательства и смерти.