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Киноафиша Фильмы Яков. Сын Сталина

Яков. Сын Сталина

Россия / военный, исторический, драма / 18+

О фильме

Яков Джугашвили. Сын великого Сталина. В этом судьба и трагедия Якова. Война, бомбежки, плен, концлагерь — его жизнь не была похожа на счастливую сказку, но он должен рассказать о ней правду — людям и отцу. Лени Рифеншталь. Красивая, умная и обворожительная королева кинематографа, любимый режиссер Гитлера. Ее цель, не только снять фильм о сыне великого вождя, но и выполнить секретное задание Третьего рейха. Страшная правда, сжигавшая Якова Сталина изнутри и открытая только Лени Рифеншталь, перевернет их жизни и сплетет их судьбы в единый узел любви, предательства и смерти.

В ролях

Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Анна Чурина
Анна Чурина
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Режиссер Алексей Петрухин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 52 минуты

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 8 ноября 2024

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