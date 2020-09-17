Коридор бессмертия, 2018

Режиссёром фильма «Коридор бессмертия» выступил Фёдор Попов («Четыре танкиста и собака», «Праздник непослушания»). В его новой картине снялись такие актёры, как Игорь Ясулович («Бриллиантовая рука», «Тот самый Мюнгхаузен»), Артём Мельничук («Физрук»), Анастасия Цибизова («Кости»), Артём Алексеев («Частное пионерское»), Александр Яценко («Ледокол») и другие.

Сюжет ленты «Коридор бессмертия» перенесёт вас в годы Великой Отечественной войны в Ленинграде. Главная героиня по имени Маша Яблочкина, не так давно бывшая простой школьницей, отправляется на железнодорожные курсы. Там её направляют в 48-ю паровозную колонну на Шлиссельбургской магистрали, которая соединяет город с Большой землёй. Именно с её помощью в блокадный Петербург поступает практически весь запас провизии и снаряжения.