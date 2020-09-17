Коридор бессмертия, 2018

Режиссёром фильма «Коридор бессмертия» выступил Фёдор Попов («Четыре танкиста и собака», «Праздник непослушания»). В его новой картине снялись такие актёры, как Игорь Ясулович («Бриллиантовая рука», «Тот самый Мюнгхаузен»), Артём Мельничук («Физрук»), Анастасия Цибизова («Кости»), Артём Алексеев («Частное пионерское»), Александр Яценко («Ледокол») и другие.
Сюжет ленты «Коридор бессмертия» перенесёт вас в годы Великой Отечественной войны в Ленинграде. Главная героиня по имени Маша Яблочкина, не так давно бывшая простой школьницей, отправляется на железнодорожные курсы. Там её направляют в 48-ю паровозную колонну на Шлиссельбургской магистрали, которая соединяет город с Большой землёй. Именно с её помощью в блокадный Петербург поступает практически весь запас провизии и снаряжения.
- Чтобы собрать средства на фильм была запущена краудфандинговая кампания в связи с тем, что необходимая на съёмки сумма находилась в банке, у которого во время съёмок отобрали лицензию. Деньги, предоставленные Министерством культуры РФ были заморожены
- Съёмки фильма начались в декабре 2015 года в Санкт-Петербурге, а также прошли в Новгородской области, городе Луге и на берегу озера Ильмень
- В 2015 году студия «Стелла» также собрала 600 тысяч рублей на строительство декорации железнодорожного моста
- Весь бюджет фильма составил 360 миллионов рублей
Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения. Фильм основан на реальных событиях.