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Коридор бессмертия Коридор бессмертия
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Коридор бессмертия, 2018

2018 / Россия
7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Военная драма, основанная на реальных событиях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром фильма «Коридор бессмертия» выступил Фёдор Попов («Четыре танкиста и собака», «Праздник непослушания»). В его новой картине снялись такие актёры, как Игорь Ясулович («Бриллиантовая рука», «Тот самый Мюнгхаузен»), Артём Мельничук («Физрук»), Анастасия Цибизова («Кости»), Артём Алексеев («Частное пионерское»), Александр Яценко («Ледокол») и другие.

Сюжет ленты «Коридор бессмертия» перенесёт вас в годы Великой Отечественной войны в Ленинграде. Главная героиня по имени Маша Яблочкина, не так давно бывшая простой школьницей, отправляется на железнодорожные курсы. Там её направляют в 48-ю паровозную колонну на Шлиссельбургской магистрали, которая соединяет город с Большой землёй. Именно с её помощью в блокадный Петербург поступает практически весь запас провизии и снаряжения.

- Чтобы собрать средства на фильм была запущена краудфандинговая кампания в связи с тем, что необходимая на съёмки сумма находилась в банке, у которого во время съёмок отобрали лицензию. Деньги, предоставленные Министерством культуры РФ были заморожены

- Съёмки фильма начались в декабре 2015 года в Санкт-Петербурге, а также прошли в Новгородской области, городе Луге и на берегу озера Ильмень

- В 2015 году студия «Стелла» также собрала 600 тысяч рублей на строительство декорации железнодорожного моста

- Весь бюджет фильма составил 360 миллионов рублей

Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения. Фильм основан на реальных событиях.

7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 5 мая 2022
Премьера онлайн 15 октября 2021
Премьера в мире 17 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Федор Попов
Федор Попов
В ролях
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Артем Мельничук
Артем Мельничук
Анастасия Цибизова
Анастасия Цибизова
Артем Алексеев
Артем Алексеев
Александр Яценко
Александр Яценко
Все актеры и съемочная группа
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Коридор бессмертия
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Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941–1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землёй и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, которой ценой смертельного риска предстоит доставить…
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leadraven 11 мая 2019, 00:08
Искренне пытался получить удовольствие от присмотра. Не получилось. К содержанию никаких претензий, но технически фильм очень плох. И я не о… Читать дальше…
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