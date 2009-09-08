Отзывы о фильме
Но простая, на первый взгляд, миссия очень скоро превращается в настоящий ад. Прямо на глазах фактически замурованных в бронированной машине танкистов один за одним гибнут их товарищи. Давно утратив контроль над ситуацией и повинуясь лишь инстинкту самосохранения, ребята отчаянно пытаются не потерять себя, оказавшись в самом пекле ужасной и непонятной бойни.
|12 августа 2010
|Россия
|Каравелла-DDC
|12 августа 2010
|Беларусь
|17 марта 2010
|Бельгия
|9 апреля 2010
|Великобритания
|14 октября 2010
|Германия
|21 января 2010
|Греция
|6 мая 2010
|Дания
|15 октября 2009
|Израиль
|9 апреля 2010
|Ирландия
|23 октября 2009
|Италия
|17 августа 2010
|Казахстан
|18 марта 2010
|Нидерланды
|5 марта 2010
|Польша
|6 мая 2010
|Португалия
|12 августа 2010
|Украина
|3 февраля 2010
|Франция
|9 апреля 2010
|Швеция