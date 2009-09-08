Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ливан
6.4 Рейтинг IMDb: 6.9
Киноафиша Фильмы Ливан

Ливан

Lebanon 18+
Факты

О фильме

Сценарий фильма построен на личной истории самого режиссера, спустя 20 лет нашедшего в себе силы заново осознать и пережить травму первой ливанской войны.
Июнь, 1982г. Первая ливанская война. Израильский танк под управлением четырех молодых солдат призван обеспечить огневое прикрытие немногочисленного десантного штурмового отряда. В их задачу входит зачистка вражеского города, по которому ранее был нанесен авиаудар.

Но простая, на первый взгляд, миссия очень скоро превращается в настоящий ад. Прямо на глазах фактически замурованных в бронированной машине танкистов один за одним гибнут их товарищи. Давно утратив контроль над ситуацией и повинуясь лишь инстинкту самосохранения, ребята отчаянно пытаются не потерять себя, оказавшись в самом пекле ужасной и непонятной бойни.

Ливан  трейлер
Страна Германия / Франция / Израиль
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 8 сентября 2009
Дата выхода
12 августа 2010 Россия Каравелла-DDC
12 августа 2010 Беларусь
17 марта 2010 Бельгия
9 апреля 2010 Великобритания
14 октября 2010 Германия
21 января 2010 Греция
6 мая 2010 Дания
15 октября 2009 Израиль
9 апреля 2010 Ирландия
23 октября 2009 Италия
17 августа 2010 Казахстан
18 марта 2010 Нидерланды
5 марта 2010 Польша
6 мая 2010 Португалия
12 августа 2010 Украина
3 февраля 2010 Франция
9 апреля 2010 Швеция
MPAA R
Сборы в мире $1 286 008
Производство ARTE, Ariel Films, Arsam International
Другие названия
Lebanon, Líbano, Libanon, Liban, Ливан, 黎巴嫩, Cuộc Chiến Ở Liban, Lebanon - Tödliche Mission, Lebanon: The Soldier's Journey, Levanon, Λίβανος, レバノン
Режиссер
Самуэль Маоз
Самуэль Маоз
В ролях
Ашраф Бархом
Ошри Коэн
Йоав Донат
Майкл Мошонов
Зохар Штраусс
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Отзывы о фильме

Новости о фильме
Что общего между «Матильдой» и израильским «Фокстротом»? − интервью с экспертом Яиром Равехом
Что общего между «Матильдой» и израильским «Фокстротом»? − интервью с экспертом Яиром Равехом Сегодня кино Израиля для многих скрывается в загадочной дымке нескольких успешных проектов, блеснувших на мировых смотрах, вроде «Фокстрота», который вместе с «Нелюбовью»
20 ноября 2017 16:00
Ливан - трейлер
Ливан Трейлер
