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Координаты смерти

Koordinaty smerti 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается во время вьетнамской войны. Американские солдаты минируют порты Северного Вьетнама, чтобы лишить продовольствия местных жителей. Европейские суда покидают северовьетнамские берега, лишь советский корабль «Челябинск» не собирается отплывать домой. Вьетнамский сапер Фонг и инженер Илья Крутин из СССР бок о бок проходят через все тяготы. Пока моряки занимаются разминированием гаваней, в порт Хайфон пребывает американская актриса Кэт Френсис. Она собирается антивоенную пресс-конференцию…

  • «Координаты смерти» – первый фильм, снятый совместно советскими и вьетнамскими деятелями кино. Сценарий к картине написал вьетнамский сценарист Хоанг Тить Ти. 
  • Музыку к фильму написал Евгений Крылатов, в основном это инструментальные мелодии, но в одной из композиций также звучит вокал Ларисы Долиной. Также в кадре можно услышать песню «Весна», написанную Фам Минь Туаном. 
  • У американки Кэт Френсис (роль которой исполнила Татьяна Лебедева, а озвучила Елена Яковлева) есть прототип – актриса Джейн Фонда, в 1972 году приехавшая в Северный Вьетнам с антивоенной миссией. 
  • Самвел Гаспаров, режиссер с «советской стороны», в подарок от вьетнамских коллег получил джип. Однако из-за высокой таможенной пошлины Гаспарову пришлось оставить машину во Вьетнаме.

Действие фильма происходит во время войны во Вьетнаме. Певица из Америки Кэт Фрэнсис добровольно отправилась в горячую точку, чтобы рассказать людям правду о происходящем. Вместе со своими новыми вьетнамскими друзьями женщине удается сорвать операцию ЦРУ, которая унесла бы жизни мирных жителей портового города Хайфона.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 17 марта 1986
Производство Киностудия имени М. Горького, Sovinfilm, Vietnam Feature Film Studio
Другие названия
Koordinaty smerti, Coordenadas de la muerte, Les Coordonnées de la mort, Target for Death, Tọa Độ Chết, Координаты смерти
Режиссер
Суан Тиан Нгуйен
Самвел Гаспаров
Самвел Гаспаров
В ролях
Александр Галибин
Александр Галибин
Бао Доан
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Татьяна Лебедева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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