Действие фильма разворачивается во время вьетнамской войны. Американские солдаты минируют порты Северного Вьетнама, чтобы лишить продовольствия местных жителей. Европейские суда покидают северовьетнамские берега, лишь советский корабль «Челябинск» не собирается отплывать домой. Вьетнамский сапер Фонг и инженер Илья Крутин из СССР бок о бок проходят через все тяготы. Пока моряки занимаются разминированием гаваней, в порт Хайфон пребывает американская актриса Кэт Френсис. Она собирается антивоенную пресс-конференцию…
Действие фильма происходит во время войны во Вьетнаме. Певица из Америки Кэт Фрэнсис добровольно отправилась в горячую точку, чтобы рассказать людям правду о происходящем. Вместе со своими новыми вьетнамскими друзьями женщине удается сорвать операцию ЦРУ, которая унесла бы жизни мирных жителей портового города Хайфона.