Поиск, 1948

В послевоенной Германии американский солдат Ральф Стивенсон находит беспризорного девятилетнего чешского мальчика, выжившего в концлагере в Аушвице. В то же время мать мальчика ищет его по всем детским приютам. Из большой чешской семьи в живых остались только мать и 9-летний сын, они ищут друг друга. Мальчик пока не может отличить немцев от американских солдат... Он убегает. Его шапочку находят у реки, предполагают, что бедняжка утонул. Но он живет среди развалин, пока оттуда его не выгоняет голод. Американским солдатам удается поймать его и спасти.

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