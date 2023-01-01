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Александр Великий Александр Великий
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Alexander the Great

Александр Великий, 1956

1956 / США / Испания
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Греция в огне. Большая часть когда-то великих городов повержена в прах. Крохотная горная Македония пока сдерживает удар. Молодой сын царя Александр решает, что пришло время избавить страну от коварных соседей, на протяжении веков приходящих с войной на ее землю.

Грозная сила обрушивается на врагов, покоряет все новые страны, объединяя народы и расширяя границы империи. Нанося удар за ударом, одерживая сокрушительные победы, гигантская армия Александра Македонского неудержимо катится вперед.

Все дальше и дальше от родины. Сколько подвигов может совершить человек в одной жизни?

5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1956
Премьера в мире 22 марта 1956
Возраст 18+
Бюджет $4 000 000
Режиссер
Роберт Россен
В ролях
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Клер Блум
Гарри Эндрюс
Стенли Бейкер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Александр Великий 4 постера
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