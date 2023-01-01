Александр Великий, 1956

Греция в огне. Большая часть когда-то великих городов повержена в прах. Крохотная горная Македония пока сдерживает удар. Молодой сын царя Александр решает, что пришло время избавить страну от коварных соседей, на протяжении веков приходящих с войной на ее землю.

Грозная сила обрушивается на врагов, покоряет все новые страны, объединяя народы и расширяя границы империи. Нанося удар за ударом, одерживая сокрушительные победы, гигантская армия Александра Македонского неудержимо катится вперед.

Все дальше и дальше от родины. Сколько подвигов может совершить человек в одной жизни?