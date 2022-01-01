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Герой 115
Герой 115, 2020
2020 / Россия
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Жанр:
биография
военный
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О фильме
Фильм посвящён Герою Советского Союза Ивану Рослому.
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мало голосов
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Продолжительность
1 час 2 минуты
Год выпуска
2020
Режиссер
Василий Чигинский
В ролях
Виктор Добронравов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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