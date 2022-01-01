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Герой 115
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Герой 115, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Фильм посвящён Герою Советского Союза Ивану Рослому.

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Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2020
Режиссер
Василий Чигинский
Василий Чигинский
В ролях
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Герой 115 1 постер
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